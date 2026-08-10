Nuova settimana ricca di emozioni per Tutto per la mia famiglia, la soap turca in onda su Canale 5. Gli episodi saranno trasmessi da lunedì 17 a venerdì 21 agosto alle ore 17:15, mentre sabato 22 e domenica 23 agosto alle 17:45, accompagnando il pubblico con una serie di colpi di scena destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Al centro delle trame ci saranno le ambizioni di Omer, sempre più vicino a un'opportunità che potrebbe cambiare la sua vita, ma anche le conseguenze delle rivelazioni riguardanti Akif, che finiranno per alimentare tensioni e scontri all'interno delle famiglie coinvolte.

Non mancheranno i problemi sentimentali: Melisa vivrà un momento di grande sconforto dopo aver assistito a una scena che interpreterà nel modo sbagliato, mentre Doruk e Asiye continueranno ad attraversare una fase molto complicata del loro rapporto. Parallelamente, Kadir farà di tutto per sostenere il futuro del fratello, sacrificandosi come non mai, mentre una sorprendente scoperta di Omer rischierà di creare una nuova frattura all'interno della famiglia Eren.

Tolga smaschera Akif e Doruk lascia la sua casa

Le tensioni raggiungeranno livelli altissimi quando Tolga deciderà di raccontare la verità ad Asiye, facendo emergere un dettaglio destinato a far discutere. Davanti ad Akif e Doruk, il ragazzo rivelerà infatti che è stato proprio Akif a sparare a Erhan, scaricando poi le responsabilità su Kadir.

Una confessione che rischierà di compromettere ulteriormente rapporti già molto fragili. Nel frattempo, Melisa attraverserà un momento particolarmente doloroso. Vedendo Kadir camminare accanto a Cemile, ancora alle prese con le conseguenze dell'incidente che l'ha resa claudicante, la giovane arriverà a conclusioni affrettate. Convinta che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia, finirà per lasciarsi sopraffare dalla delusione e dalla tristezza. Anche sul fronte sentimentale le cose non saranno semplici. Dopo aver cercato di confortare Asiye e aver criticato apertamente il comportamento di Doruk, Kaan si offrirà di fare da intermediario. Convinto di poter aiutare il ragazzo a recuperare il rapporto con la fidanzata, elaborerà un piano per favorire una riconciliazione che, almeno per il momento, appare tutt'altro che scontata.

Le difficoltà tra padre e figlio, invece, porteranno a una decisione drastica. Dopo un duro litigio con Akif, Doruk sceglierà di andarsene di casa e troverà rifugio presso la famiglia Eren. Il suo arrivo durante una tranquilla serata in giardino sorprenderà tutti, proprio mentre i familiari sono riuniti per celebrare i miglioramenti e i progressi di Orhan.

Omer ottiene una grande opportunità, ma la scoperta su Sengul cambia tutto

Le prossime puntate vedranno Omer raggiungere uno dei traguardi più importanti della sua vita scolastica. Il ragazzo informerà la famiglia di essersi classificato tra i primi dieci studenti di tutta la Turchia in un prestigioso concorso di matematica. Grazie a questo risultato otterrà anche la possibilità di proseguire gli studi negli Stati Uniti, un'occasione straordinaria che riempirà d'orgoglio i suoi cari.

Proprio per consentire al fratello di inseguire questo sogno, Kadir continuerà a lavorare senza sosta, affrontando giornate estenuanti nel tentativo di raccogliere il denaro necessario per il viaggio e per il percorso di studi all'estero. Il suo impegno dimostrerà ancora una volta quanto sia disposto a sacrificarsi per il bene della famiglia. Intanto, una buona notizia arriverà anche per Orhan, che riuscirà finalmente a ottenere il reintegro a scuola. Una svolta importante che però non tranquillizzerà del tutto Aybike e Berk. I due ragazzi proveranno a godersi la loro storia d'amore, pur restando preoccupati per le possibili conseguenze che il ritorno di Orhan nell'istituto potrebbe avere sui delicati equilibri scolastici.

Sul fronte degli intrighi, Sengul scoprirà che Akif ha trascorso la notte a casa di Suzan. La donna non perderà tempo e correrà immediatamente da Nebahat per raccontarle tutto. Quest'ultima, furiosa, si precipiterà dal marito intenzionata a ottenere spiegazioni e a capire cosa stia realmente accadendo. Infine, Omer sarà protagonista di una scoperta del tutto inattesa. Recandosi a riscuotere un premio della lotteria, verrà informato che la vincita è già stata ritirata da qualcun altro. Quando il gestore gli descriverà la persona che ha incassato il denaro, il giovane comprenderà subito di chi si tratta: sua zia Sengul. Una rivelazione destinata ad aprire un nuovo capitolo di tensioni e accuse all'interno della famiglia Eren.