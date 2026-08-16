Un anno fa, il 16 agosto 2025, si spegneva a Roma all'età di 89 anni Pippo Baudo, all’anagrafe Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama televisivo italiano. La sua figura è stata un protagonista assoluto e un punto di riferimento per il pubblico e l’intero settore dello spettacolo, grazie a una carriera ineguagliabile che si è estesa per oltre sei decenni, animata da una passione instancabile per il mondo dell'intrattenimento.

"Superpippo": un'istituzione e un'icona della TV

Baudo non fu soltanto un conduttore; fu una vera e propria istituzione popolare, una colonna portante della cultura televisiva italiana.

Annoverato tra i "quattro moschettieri" della TV – al fianco di Mike Bongiorno, Corrado ed Enzo Tortora – fu l’ultimo a lasciare la scena, distinguendosi per la sua longevità artistica e per la sua straordinaria capacità di reinventarsi nel tempo. Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, Baudo conseguì la laurea in giurisprudenza, ma fu la sua innata vocazione artistica a guidarlo verso il successo, debuttando nel 1966 con il programma "Settevoci".

La sua carriera fu costellata da una serie di successi, con la conduzione di programmi storici che hanno segnato un'epoca, tra cui "Canzonissima", "Fantastico", "Domenica In" e "Serata d’onore". Baudo detenne anche un record assoluto, presentando ben tredici edizioni del Festival di Sanremo.

Il suo stile inconfondibile, fatto di autorevolezza, ironia e un controllo impeccabile della scena, lo rese un punto di riferimento e un modello per intere generazioni di spettatori e professionisti del settore.

Il talent scout e l'innovatore dei generi televisivi

Al di là del suo ruolo di conduttore, Baudo si affermò come un autentico talent scout, la cui intuizione contribuì al lancio e al successo di numerosi artisti di spicco, tra cui Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Laura Pausini, Giorgia, Michelle Hunziker, Barbara D’Urso, Beppe Grillo, Nino Frassica e Sabrina Ferilli. La sua versatilità lo portò a esplorare e innovare diversi generi televisivi – dal varietà ai talk show, dai quiz ai documentari – sempre con un'eleganza e un rigore stilistico che lo contraddistinsero.

La sua lunga carriera non fu esente da momenti complessi, come il discusso passaggio a Mediaset negli anni Ottanta e alcune vicende giudiziarie negli anni Novanta. Tuttavia, Baudo dimostrò sempre una straordinaria capacità di resilienza, riuscendo a tornare in primo piano e a riconfermare la sua credibilità e il profondo legame con il pubblico. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello spettacolo, ma il suo contributo artistico e culturale rimane indelebile nella memoria collettiva e continua a essere celebrato attraverso i numerosi omaggi che la televisione italiana gli dedica.

Vita privata e legame con la Sicilia

Nato a Militello in Val di Catania nel 1936, Pippo Baudo, dopo la laurea in giurisprudenza, intraprese la sua carriera artistica inizialmente come pianista per poi affermarsi come presentatore.

Ebbe cinque relazioni importanti, due figli, tre nipoti e un pronipote. Rimase sempre profondamente legato alla sua amata Sicilia. La sua figura è stata riconosciuta come uno dei volti più rappresentativi della cultura televisiva italiana, capace di attraversare epoche e mode, conservando sempre il suo stile inconfondibile.