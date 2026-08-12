Un Posto al Sole torna con una settimana di puntate ricca di tensioni, segreti e scontri. Le anticipazioni degli episodi in onda dal 24 al 28 agosto 2026 annunciano importanti sviluppi per Clara, Eduardo, Damiano e Rosa, mentre sul fronte di Palazzo Palladini Marina dovrà fare i conti con una situazione sempre più complicata. E non mancheranno le consuete scintille tra Manuela e Micaela, così come nuovi problemi per Mariella e Guido.

La settimana si preannuncia quindi particolarmente movimentata, con alcuni equilibri destinati a cambiare e vecchie ferite pronte a riaprirsi.

Cosa succederà a Un Posto al Sole: anticipazioni 24-28 agosto 2026

Dopo il ritorno da Gaeta, Clara, Rosa e Damiano avranno finalmente modo di confrontarsi con Eduardo. Tuttavia, quello che potrebbe sembrare un chiarimento si trasformerà presto in una situazione sempre più tesa.

Clara apparirà profondamente provata e sofferente, mentre Rosa e Damiano cercheranno di starle vicino e di offrirle tutto il sostegno possibile. Il confronto con Eduardo rischia però di far riemergere emozioni difficili da gestire e potrebbe avere conseguenze importanti.

Nel frattempo, Renato attende con impazienza il ritorno di Raffaele, dopo la vacanza che il portiere ha trascorso a Barcellona insieme a Ornella. Renato immagina di poter finalmente riabbracciare l'amico, ma qualcosa potrebbe andare diversamente dalle sue aspettative.

Anche Manuela e Micaela saranno protagoniste di una nuova fase della loro eterna rivalità. Le gemelle Cirillo sono decise a lasciarsi alle spalle il passato e a distinguersi sempre di più l'una dall'altra. Il nuovo look e, in particolare, il taglio di capelli diventeranno però l'ennesimo motivo di scontro.

Eduardo potrebbe ricadere negli errori del passato

Uno dei filoni più delicati delle puntate dal 24 al 28 agosto sarà senza dubbio quello che coinvolge Eduardo, Clara, Rosa e Damiano.

Il ritorno da Gaeta e il successivo confronto porteranno a una nuova escalation. Clara appare sempre più fragile dal punto di vista emotivo, mentre Rosa e Damiano proveranno a proteggerla e a sostenerla.

Eduardo, invece, sembra trovarsi davanti a un bivio.

La solitudine e i tormenti interiori potrebbero spingerlo verso scelte già compiute in passato, con il rischio di riaprire vecchie ferite e complicare ulteriormente una situazione già esplosiva.

Marina e Roberto: il rapporto è sempre più freddo

Anche il rapporto tra Marina e Roberto Ferri sarà centrale nelle prossime puntate.

Marina è sempre più amareggiata dalla distanza che si è creata tra loro e, contemporaneamente, teme che il suo accordo con Stefano Mori possa essere stato scoperto.

La situazione potrebbe quindi trasformarsi in un pericoloso gioco di segreti, sospetti e strategie. Il comportamento di Roberto, che sembrerà avere la testa altrove, aumenterà le insicurezze di Marina.

Il coinvolgimento di Greta e le novità che quest'ultima comunicherà a Roberto potrebbero inoltre aprire nuovi scenari.