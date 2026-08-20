Un Posto al Sole torna con una settimana ricca di tensione, colpi di scena e situazioni destinate a lasciare il segno. Le anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre 2026 mettono al centro soprattutto Alberto e Anna, con una vicenda familiare che rischia di precipitare in modo drammatico. Ma non sarà l’unico fronte caldo: anche Greta, Mori, Samuel, Lorenza, Micaela, Diego, Clara, Eduardo, Roberto e Marina saranno coinvolti in sviluppi importanti.

Senza seguire necessariamente l’ordine delle singole puntate, ecco cosa accadrà nei nuovi episodi di Un Posto al Sole.

Le trame di Un Posto al Sole dal 31 agosto al 4 settembre: Anna sempre più fragile

Uno dei filoni più delicati della settimana riguarda Anna e il rapporto con il padre Alberto. L’uomo si prepara a festeggiare il compleanno della ragazza e sembra intenzionato a farle un regalo molto importante: un prezioso anello.

Tuttavia, dietro l'apparente serenità della ricorrenza si nasconde una situazione tutt'altro che tranquilla. Anna, infatti, dopo aver letto alcuni messaggi del padre, rischierà di imboccare una deriva autolesionista.

La situazione precipiterà ulteriormente e Alberto si troverà davanti alle conseguenze delle proprie azioni. Quando sopraggiungerà dopo un incidente appena avvenuto, l'uomo resterà completamente sconvolto.

Il momento più significativo arriverà quando Anna farà una confessione destinata a inchiodare Alberto alle sue responsabilità. Il rapporto tra padre e figlia sarà quindi messo a dura prova proprio nel momento in cui Alberto avrebbe voluto recuperare il loro legame.

Alberto si sfoga con Niko: riuscirà a recuperare il rapporto con Anna?

Dopo il mancato chiarimento con il figlio, Alberto troverà un momento di confronto con Niko. Sarà proprio lui a cercare di riportare l'uomo alla ragione, invitandolo a dare tempo ai suoi figli e, almeno per il momento, a provare a godersi la serata con Anna.

Ma gli eventi prenderanno una piega molto più drammatica.

Anche Gianluca cercherà di intervenire, rivolgendosi direttamente ad Anna per chiederle aiuto nel tentativo di arginare il comportamento del padre.

Il suo intervento, però, rischierà di produrre conseguenze imprevedibili.

Alla fine, Alberto sembrerà prendere le distanze da Anna, proprio quando la ragazza avrebbe maggiormente bisogno di sentirsi sostenuta. Per lei sarà un momento di profondo sconforto.

Greta pronta a cambiare vita: Salerno entra nei suoi piani

Sul fronte di Greta si apre invece una prospettiva completamente diversa. La ragazza riceverà una proposta di lavoro che potrebbe cambiare radicalmente il suo futuro.

Greta si appresterà infatti a raccontare a Cristina della nuova opportunità e soprattutto della possibilità di trasferirsi a Salerno.

La decisione non sarà semplice e potrebbe avere ripercussioni importanti anche sui rapporti che Greta ha costruito.

La possibilità di lasciare Napoli introduce dunque un nuovo elemento di incertezza nella sua vita.

A complicare ulteriormente la situazione ci penserà Mori, sempre più ossessionato da Greta. Il suo comportamento diventerà progressivamente più inquietante, fino a mostrare un lato davvero pericoloso.

Mori perde il controllo: la sua ossessione per Greta diventa pericolosa

Uno dei momenti più preoccupanti delle nuove anticipazioni riguarda proprio Mori.

Mentre Roberto sembra raccogliere i frutti della propria strategia con Radio Golfo 99 e pare finalmente tornare il sereno nel rapporto con Marina, Mori vivrà una fase completamente opposta.

Sentendosi sempre più minacciato e con il terreno che sembra mancargli sotto i piedi, l'uomo sarà preda della sua ossessione per Greta.

La situazione potrebbe quindi assumere contorni molto più seri. Mori non sembrerà più semplicemente un personaggio coinvolto in una complicata vicenda sentimentale: il suo comportamento lascerà emergere una dimensione decisamente più pericolosa, destinata a tenere alta la tensione.

Samuel esasperato da Lorenza: Micaela tenta di intervenire

Anche il rapporto tra Samuel e Lorenza continuerà a essere fonte di tensione.

Samuel sarà sempre più insofferente nei confronti di Lorenza e accoglierà con forte scetticismo una proposta della ragazza. La situazione rischierà così di peggiorare ulteriormente.

A quel punto Micaela, determinata a difendere Samuel e ad arginare Lorenza, proverà a intervenire. Ma il suo tentativo di aiutare il fidanzato potrebbe rivelarsi controproducente.

Le anticipazioni, infatti, annunciano che Micaela finirà per peggiorare la situazione lavorativa di Samuel, trasformando un intervento nato con le migliori intenzioni in un nuovo problema.

Diego davanti a un bivio sentimentale

Anche Diego vivrà una fase di grande incertezza. Il ragazzo rivelerà a Raffaele e Ornella di trovarsi davanti a un vero e proprio bivio sentimentale.

La confessione aprirà quindi un nuovo capitolo nella sua vita privata e potrebbe portarlo a dover prendere una decisione difficile.

Il confronto con Raffaele e Ornella sarà importante proprio perché Diego sembra avere bisogno di un punto di riferimento per riuscire a capire quale direzione prendere.

Clara prova a ripartire con un nuovo progetto

Nel frattempo, Clara cercherà di rimettersi in gioco grazie a un'idea nata al Centro Ascolto.

La visita di Marika le offrirà infatti uno spunto interessante per avviare un nuovo progetto imprenditoriale e sociale. Clara proverà così a costruire qualcosa di nuovo e a guardare al futuro con maggiore fiducia.

Ma il suo percorso sarà tutt'altro che semplice, perché Eduardo rappresenterà ancora una volta una presenza capace di riaccendere il caos.

La sua presenza rischierà di trasformarsi in una nuova miccia, proprio quando Clara sembrava pronta a concentrarsi sulla propria rinascita.

Bice, Sergio, Guido e Mariella: una convivenza esplosiva

Non mancherà nemmeno la componente più ironica e movimentata della settimana.

Bice e Sergio si ritroveranno infatti a casa di Guido e Mariella e, come prevedibile, tra loro scatterà l'ennesimo litigio.

Questa volta, però, l'esito della discussione potrebbe essere tutt'altro che scontato.

Successivamente, l'ospitalità in casa Giordano si trasformerà in una vera e propria pochade. Bice e Massaro ritroveranno infatti la loro sintonia, costringendo Guido e Mariella a fare buon viso a cattivo gioco.

Una parentesi dai toni più leggeri che farà da contraltare alle vicende decisamente più drammatiche di Anna e Mori.