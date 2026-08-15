Dopo le consuete due settimane di pausa estiva che ogni anno interrompono la programmazione della soap nel mese di agosto, Un posto al sole tornerà in onda su Rai 3 da lunedì 24 a venerdì 28 agosto alle 20:50 con episodi ricchi di risposte e colpi di scena. Le nuove puntate riprenderanno dalle storyline rimaste in sospeso prima dello stop, a cominciare dalla delicata vicenda di Luca De Santis, la cui situazione ha tenuto con il fiato sospeso i telespettatori. Al centro delle trame ci sarà anche Rossella Graziani che, dopo aver ricevuto un'importante proposta professionale, dovrà decidere se continuare la sua carriera a Napoli oppure trasferirsi all'estero per inseguire una nuova opportunità lavorativa.

Luca De Santis al centro della scena: le nuove puntate svelano cosa gli è accaduto

Uno dei punti più attesi della ripresa di Un posto al sole riguarda senza dubbio Luca De Santis. Negli episodi andati in onda prima della pausa estiva, il medico aveva mostrato un progressivo aggravamento delle sue condizioni di salute a causa dell'Alzheimer, una malattia che sta influenzando sempre più profondamente la sua quotidianità e i suoi rapporti con le persone care. Le puntate dal 24 al 28 agosto ripartiranno proprio da questa vicenda, destinata a occupare un ruolo centrale nelle trame. Dopo settimane di preoccupazione e interrogativi, il pubblico scoprirà finalmente che cosa è successo al dottore e quali saranno le conseguenze del peggioramento della patologia.

La situazione continuerà inevitabilmente a coinvolgere anche chi gli è vicino, alimentando emozioni e momenti di forte tensione. Gli autori sembrano intenzionati ad approfondire ulteriormente una storyline che, negli ultimi mesi, è diventata una delle più intense e seguite della soap partenopea.

Rossella divisa tra Napoli e l'estero: una scelta che può cambiarle la vita

Parallelamente, riflettori puntati anche su Rossella Graziani. La giovane dottoressa, che attualmente lavora presso l'ospedale San Filippo di Napoli, si troverà davanti a un bivio professionale destinato a influenzare il suo futuro. Per Rossella arriverà infatti una proposta di lavoro particolarmente allettante proveniente dall'estero, un'occasione che potrebbe rappresentare un importante salto di qualità per la sua carriera medica.

Prima di prendere una decisione definitiva, però, la figlia di Silvia dovrà riflettere attentamente sulle conseguenze di un eventuale trasferimento. Lasciare Napoli significherebbe allontanarsi dagli affetti, dagli amici e da tutto ciò che ha costruito negli ultimi anni. Le nuove puntate mostreranno quindi i dubbi e le riflessioni della giovane, combattuta tra il desiderio di cogliere una grande opportunità professionale e la volontà di restare accanto alle persone più importanti della sua vita. Una scelta tutt'altro che semplice, che promette di tenere banco per gran parte della settimana.