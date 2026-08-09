Le puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 da lunedì 24 a venerdì 28 agosto alle 20:50 segneranno il ritorno della soap dopo la pausa estiva. I nuovi episodi riprenderanno dalle vicende rimaste in sospeso prima dello stop, riportando al centro della scena alcuni dei personaggi più amati dal pubblico e diverse situazioni che attendono ancora una risposta definitiva. Tra le storyline più attese c'è quella che riguarda Gianluca, alle prese con un delicato rapporto con Alberto e Anna. Dopo mesi caratterizzati da incomprensioni, ferite e tensioni mai del tutto superate, il giovane sarà chiamato a prendere una decisione importante sul proprio futuro e sui legami che hanno segnato la sua vita.

Gianluca chiamato a decidere sul futuro del rapporto con Alberto e Anna

La ripartenza della soap farà luce sugli sviluppi della vicenda che coinvolge Gianluca, sempre più combattuto tra il desiderio di voltare pagina e la difficoltà di lasciarsi alle spalle quanto accaduto in passato. Le prossime puntate saranno decisive per capire se riuscirà a concedere una nuova possibilità ad Alberto e Anna oppure se preferirà mantenere le distanze. Il confronto tra i protagonisti si preannuncia particolarmente intenso e potrebbe portare a conseguenze inaspettate sugli equilibri familiari. La situazione, infatti, è destinata a influenzare non solo i diretti interessati, ma anche le persone più vicine a loro, in una fase della stagione che promette importanti cambiamenti per diversi abitanti di Palazzo Palladini.

Da Roberto e Greta a Clara ed Eduardo: i nodi da sciogliere dopo l'estate

Le puntate successive alla pausa estiva offriranno aggiornamenti anche sulle altre trame rimaste aperte ad agosto. Riflettori puntati su Roberto e Greta dopo il bacio che ha chiuso l'ultima settimana di programmazione prima dello stop. L'attenzione sarà concentrata soprattutto sulle possibili conseguenze di quanto accaduto e sull'eventualità che Marina possa venire a conoscenza della situazione. Spazio anche alla delicata vicenda di Luca, alle prese con il peggioramento delle proprie condizioni di salute. Dopo i segnali preoccupanti emersi prima delle vacanze, i nuovi episodi chiariranno quale sia il reale quadro clinico dell'uomo e quali effetti avrà sulla sua vita quotidiana.

Nel frattempo, continuerà a essere al centro della scena anche Clara, rimasta profondamente delusa dopo aver scoperto il comportamento di Eduardo. La donna dovrà fare i conti con le rivelazioni legate al furto commesso dall'uomo e al suo coinvolgimento con Stella, elementi che hanno incrinato seriamente il loro rapporto. La settimana dal 24 al 28 agosto sarà quindi fondamentale per dare una risposta ai principali interrogativi lasciati in sospeso prima della pausa estiva e per delineare i nuovi sviluppi delle storie che accompagneranno il pubblico nel corso della stagione.