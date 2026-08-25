Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 31 agosto al 4 settembre, annunciano che il rapporto fra Alberto Palladini ed Anna verrà messo a dura prova a causa del ritorno di un familiare di lei e dei dissidi con Gianluca. Nel frattempo, Micaela non riuscirà a riportare la pace nella sua famiglia, mentre Diego racconterà i suoi problemi sentimentali al padre. Infine, il riavvicinamento di Marina e Roberto darà inizio ad una serie di eventi che porteranno Mori a mostrare il suo lato più pericoloso.

Niko conforta Alberto

Alberto si preparerà a festeggiare il compleanno di Anna a cui ha deciso di regalare un anello. Il Palladini però non sa che la sua amata è sofferente a causa di alcuni messaggi ricevuti dal padre. Ignaro di tutto, Alberto concentrera la sua attenzione su Gianluca che ancora rifiuta di parlare con lui per riappacificarsi. Niko noterà il suo tormento e gli consiglierà di farsi forza e godersi la serata con Anna. La festa di compleanno però non andrà come previsto, tanto che Alberto deciderà di allontanarsi dalla compagna.

Lorenza infastidisce Samuel

Greta racconterà a Cristina di aver ricevuto una proposta di lavoro a Salerno. Nel frattempo, Samuel soffrirà sempre di più la presenza di Lorenza e farà fatica ad accettare una sua proposta.

Micaela se ne renderà conto e deciderà di intervenire a favore del ragazzo, finendo per peggiorare la sua posizione lavorativa.

Diego confesserà a Raffaele e Ornella di essere ad un bivio a livello sentimentale. Più tardi, Clara riceverà la visita di Marika al Centro Ascolto, che le darà un'importante idea imprenditoriale. Edoardo però continuerà ad essere una miccia sul punto di esplodere. Bice e Massaro andranno a trovare Guido e Mariella e si riappacificheranno a casa loro.

Roberto si riavvicina a Marina

La strategia messa a punto da Roberto per aumentare gli ascolti di Radio Golfo 99 inizierà a dare i frutti sperati. La vita di Ferri però non migliorerà solo nel lavoro ma anche a livello sentimentale, riavvicinandosi a Marina. Mori lo verrà a sapere ed inizierà a preoccuparsi. La situazione degenerer quando la sua ossessione per Greta prenderà il sopravvento, facendogli fare qualcosa di pericoloso.