Le anticipazioni della settimana di Un posto al sole dal 31 agosto fino al 4 settembre 2026 mettono in evidenza diversi nodi destinati a esplodere. In sintesi, ecco cosa succederà nei prossimi attesissimi episodi della soap opera di Rai 3, seguita da una media di oltre 1,5 milioni di spettatori nella fascia dell'access prime time di Rai 3.

Anna confessa un segreto bomba: anticipazioni Un posto al sole

Anna attraverserà un momento di estrema fragilità dopo aver letto i messaggi del padre.

dopo aver letto i messaggi del padre. Alberto proverà a recuperare il rapporto con la ragazza, ma la situazione precipiterà dopo un drammatico incidente.

proverà a recuperare il rapporto con la ragazza, ma la situazione precipiterà dopo un drammatico incidente. La confessione di Anna costringerà Alberto a confrontarsi con le proprie responsabilità.

costringerà Alberto a confrontarsi con le proprie responsabilità. Greta valuterà seriamente la possibilità di trasferirsi a Salerno per una nuova opportunità professionale.

valuterà seriamente la possibilità di trasferirsi a per una nuova opportunità professionale. Mori sarà sempre più ossessionato da Greta e mostrerà un lato inquietante e pericoloso.

sarà sempre più ossessionato da Greta e mostrerà un lato inquietante e pericoloso. Samuel sarà sempre più insofferente nei confronti di Lorenza.

sarà sempre più insofferente nei confronti di Lorenza. Micaela proverà a proteggere Samuel, ma finirà per complicare la sua situazione lavorativa.

proverà a proteggere Samuel, ma finirà per complicare la sua situazione lavorativa. Diego confiderà a Raffaele e Ornella di trovarsi davanti a un difficile bivio sentimentale.

confiderà a Raffaele e Ornella di trovarsi davanti a un difficile bivio sentimentale. Clara proverà a rilanciarsi con un nuovo progetto sociale e imprenditoriale

Eduardo rischierà di riportare il caos nella vita di Clara.

rischierà di riportare il caos nella vita di Clara. Roberto e Marina sembreranno ritrovare la serenità, mentre gli ascolti di Radio Golfo 99 premieranno la strategia di Roberto.

sembreranno ritrovare la serenità, mentre gli ascolti di Radio Golfo 99 premieranno la strategia di Roberto. Bice e Massaro ritroveranno una sintonia capace di mettere in difficoltà Guido e Mariella.

Roberto e Marina verso una nuova fase?

Sul fronte di Roberto e Marina, invece, sembrerà finalmente tornare un po' di serenità.

Gli ascolti di Radio Golfo 99 sembreranno premiare la strategia di Roberto, rafforzando la sua posizione. Parallelamente, il rapporto con Marina apparirà nuovamente più disteso.

Ma proprio mentre una storia sembra trovare un equilibrio, un'altra minaccia si farà sempre più concreta: Mori, infatti, sarà sempre più travolto dalla sua ossessione per Greta.

Il contrasto tra il ritrovato equilibrio di Roberto e Marina e la crescente pericolosità di Mori sarà uno degli elementi di maggiore tensione della settimana.