Un posto al sole si prende una breve pausa estiva. A partire da lunedì 10 agosto, infatti, la storica soap opera di Rai 3 interromperà la messa in onda degli episodi inediti, come da tradizione nel periodo di Ferragosto. Una scelta ormai consolidata nei palinsesti estivi della Rai, pensata per preservare le storyline più importanti in un momento dell'anno caratterizzato da un fisiologico calo del pubblico televisivo.
Perché Un posto al sole va in pausa ad agosto
La sospensione della soap non rappresenta una novità. Ogni estate la Rai programma una breve interruzione delle puntate inedite in concomitanza con la settimana di Ferragosto, evitando così di "bruciare" gli sviluppi più attesi della stagione durante un periodo in cui molti telespettatori sono in vacanza.
Dal 10 al 14 agosto il pubblico non assisterà quindi a nuovi episodi della serie ambientata a Palazzo Palladini. Durante la pausa, la rete proporrà una programmazione alternativa con contenuti speciali e repliche dedicate ai momenti più significativi della stagione appena trascorsa.
Quando torna Un posto al sole con le nuove puntate
La buona notizia per gli appassionati è che l'attesa sarà piuttosto breve.
La programmazione regolare con gli episodi inediti riprenderà da lunedì 24 agosto, quando le vicende dei protagonisti torneranno ad animare l'access prime time di Rai 3 con nuovi colpi di scena e le storyline rimaste in sospeso prima dello stop estivo.
Il bilancio Auditel di Un posto al sole nel 2026
Anche nel 2026, Un posto al sole si è confermata una delle certezze del palinsesto di Rai 3, mantenendo risultati molto solidi nella fascia dell'access prime time nonostante la concorrenza delle reti generaliste.
Nel corso della stagione, la soap ha registrato ascolti medi superiori al milione di spettatori, con uno share generalmente compreso tra il 7% e l'8%, confermando un pubblico estremamente fedele.
Tra i dati più significativi dell'anno spiccano:
- 1.495.000 spettatori e il 7,4% di share, uno dei migliori risultati della stagione primaverile.
- 1.301.000 spettatori con il 7,6% di share, ottenuti durante la programmazione estiva nonostante la forte concorrenza dei Mondiali di calcio e dei principali programmi delle altre reti.
- 1.208.000 spettatori e il 7,9% di share in una delle serate di luglio, confermando la capacità della soap di mantenere un'ottima tenuta anche nel periodo estivo.
I numeri confermano come Un posto al sole continui a rappresentare uno dei programmi simbolo di Rai 3, capace di fidelizzare quotidianamente oltre un milione di telespettatori e di garantire ascolti competitivi nella fascia preserale, anche dopo quasi trent'anni di messa in onda.