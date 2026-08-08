Un posto al sole si ferma per la consueta pausa estiva di agosto. Da lunedì 10 agosto, nella fascia abitualmente occupata dalla soap di Rai 3, arriverà L'appartamento con Giorgio Pasotti. Per rivedere invece i protagonisti di Palazzo Palladini bisognerà attendere lunedì 24 agosto, quando prenderà ufficialmente il via la trentesima stagione.

Un posto al sole, venerdì 7 agosto: season finale

Stasera venerdì 7 agosto è andata in onda l’ultima puntata della ventinovesima stagione di Un posto al sole. Come ormai da tradizione, Raffaele ha rotto la quarta parete per rivolgersi direttamente al pubblico e dare appuntamento alla prossima stagione.

Questa volta, però, non era solo: accanto a lui, infatti, c’era anche Ornella, che ha salutato i telespettatori e annunciato il ritorno della soap per lunedì 24 agosto.

Da questo momento Upas si fermerà per due settimane, rispettando la consueta pausa estiva che ogni anno accompagna il mese di agosto. A partire da lunedì 10 agosto, lo spazio lasciato libero nel palinsesto di Rai 3 sarà occupato da L’appartamento, la serie con Giorgio Pasotti.

Palazzo Palladini riapre il 24 agosto con la stagione 30

L'attesa terminerà lunedì 24 agosto, giorno in cui Un posto al sole tornerà in onda con la trentesima stagione. Un traguardo particolarmente significativo per una delle produzioni più longeve della televisione italiana, che raggiungerà i trenta anni.

La ripartenza si preannuncia ricca di tensioni e sviluppi, anche perché diversi nodi narrativi sono rimasti ancora da sciogliere. Le nuove puntate dovranno quindi riprendere alcuni degli intrecci lasciati in sospeso prima della pausa e prepararne altri destinati a svilupparsi nei mesi successivi.

Le storyline che ripartiranno da settembre: Luca peggiora, Clara decisa a lasciare Eduardo

Sono numerose le vicende ancora aperte. La malattia di Luca continuerà inevitabilmente a pesare sugli equilibri dei protagonisti, mentre resta delicata anche la crisi tra Clara ed Eduardo.

Grande attenzione anche al riavvicinamento tra Roberto e Greta dopo il bacio, alla possibile partenza di Rossella e allo scontro sempre più duro tra Gianluca e suo padre. Sarà proprio la ripresa a chiarire quali di queste storyline finiranno in primo piano e quali sorprese accompagneranno l'inizio della trentesima stagione.