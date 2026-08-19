Le anticipazioni di Un posto al sole di mercoledì 26 agosto, in onda alle 20:50 su Rai 3, mettono sotto i riflettori Lorenza e Samuel. Un episodio segnato da sospetti e possibili rivelazioni, con la donna sempre più preoccupata che una telefonata riservata possa essere stata ascoltata da orecchie indiscrete. Nel frattempo, Marina continua a vivere momenti di forte tensione con Roberto, mentre Clara prova a rialzarsi dopo un confronto particolarmente doloroso.

Samuel ascolta una telefonata di Lorenza

Lorenza si ritroverà ad affrontare una situazione tutt'altro che semplice.

Dopo una conversazione telefonica particolarmente delicata, inizierà infatti a temere che Samuel possa aver sentito parte del dialogo, venendo così a conoscenza di informazioni che avrebbero dovuto restare private. La sola ipotesi che il ragazzo abbia ascoltato quelle parole getterà Lorenza in uno stato di agitazione crescente. Il contenuto della telefonata, infatti, potrebbe metterla in cattiva luce e compromettere l'immagine che ha costruito nei confronti delle persone che la circondano. I dubbi della donna rischieranno di trasformarsi in una vera e propria ossessione. Ogni atteggiamento di Samuel potrebbe essere interpretato come un indizio, alimentando ulteriormente la sua inquietudine. Se il ragazzo avesse davvero origliato la conversazione, le conseguenze potrebbero non limitarsi a un semplice malinteso, ma aprire la strada a nuove tensioni e confronti destinati a lasciare il segno.

Marina preoccupata per Mori, Clara trova sostegno in Rosa e Damiano

Parallelamente, Marina continuerà a vivere una fase molto delicata del suo rapporto con Roberto. Tra i due persisterà un clima di notevole freddezza e questa distanza finirà per aumentare i timori della donna. Marina inizierà infatti a sospettare che il suo accordo segreto con Mori non sia più al sicuro come credeva. L'idea che qualcuno possa aver scoperto tutto la renderà particolarmente nervosa e la porterà a osservare con attenzione ogni comportamento di Ferri, alla ricerca di possibili segnali. Sul versante di Clara, le conseguenze del confronto con Stella saranno ancora evidenti. La donna apparirà profondamente provata e farà fatica a ritrovare la serenità.

Per questo Rosa e Damiano cercheranno di starle accanto, offrendole tutto il supporto possibile in un momento tanto complicato. Intanto Eduardo vivrà una condizione di crescente isolamento. Sempre più solo e senza punti di riferimento, l'uomo potrebbe cedere alla tentazione di rifugiarsi in vecchie abitudini che in passato gli hanno procurato numerosi problemi. Una prospettiva che rischia di complicare ulteriormente una situazione già molto fragile.