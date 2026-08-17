Dopo la consueta pausa estiva, Un posto al sole torna in onda su Rai 3 con le puntate in programma da lunedì 24 a venerdì 28 agosto alle 20:50. I nuovi episodi ripartono da una serie di situazioni ancora irrisolte e da rapporti sempre più complessi, destinati a mettere a dura prova molti protagonisti di Palazzo Palladini. Al centro dell'attenzione ci sarà soprattutto l'atteso ritorno di Raffaele dalla vacanza a Barcellona insieme a Ornella: Renato aspetta con entusiasmo di riabbracciare il suo storico amico, ma gli eventi prenderanno una piega inaspettata, alimentando dubbi e preoccupazioni.

Parallelamente, si intensificano le tensioni che coinvolgono Eduardo, Damiano e Clara, mentre Marina continua a fare i conti con i problemi che la separano da Roberto.

Giallo sul ritorno di Raffaele, Renato teme il peggio

Tra le trame più attese della settimana spicca quella che riguarda Raffaele. Dopo il viaggio in Spagna con Ornella, il portiere di Palazzo Palladini dovrebbe fare ritorno a Napoli, ma qualcosa non andrà secondo i piani. Renato, impaziente di riabbracciare l'amico dopo settimane di lontananza, si troverà infatti ad affrontare una situazione molto diversa da quella che aveva immaginato. L'assenza di notizie certe sul rientro di Raffaele finirà per generare ansia e apprensione, soprattutto in Renato, che apparirà profondamente turbato dagli sviluppi della vicenda.

Il mistero legato al ritorno del portiere rischia così di trasformarsi in uno dei principali fili conduttori delle puntate di fine agosto, lasciando i telespettatori con molti interrogativi. Nel frattempo, anche le gemelle Cirillo saranno protagoniste di nuovi scontri. Manuela e Micaela proveranno a prendere strade diverse per lasciarsi alle spalle il passato, ma scopriranno che distinguersi davvero l'una dall'altra è più complicato del previsto. Persino un nuovo taglio di capelli diventerà motivo di rivalità e alimenterà l'ennesimo confronto tra le due sorelle.

Eduardo sempre più in difficoltà, Marina teme di essere stata scoperta

Di ritorno da Gaeta, Clara, Rosa e Damiano avranno modo di confrontarsi con Eduardo, ma il clima sarà tutt'altro che sereno.

Le tensioni tra Damiano ed Eduardo cresceranno progressivamente fino a sfociare in un duro scontro, mentre Clara si ritroverà ad affrontare un incontro che avrebbe preferito evitare. Rosa e Damiano tenteranno di starle vicino, offrendole sostegno sia pratico che emotivo in un momento particolarmente delicato. Sempre più isolato e schiacciato dai propri problemi, Eduardo rischierà di ricadere negli errori che hanno segnato il suo passato, cercando una via di fuga ai suoi tormenti. Anche sul fronte sentimentale e familiare non mancheranno i colpi di scena, con Samuel e Lorenza protagonisti di un confronto sempre più acceso. Parallelamente, Marina continuerà a vivere giorni di forte inquietudine.

La distanza con Roberto appare ormai evidente e la donna teme che il suo accordo segreto con Stefano Mori possa essere stato scoperto. A complicare ulteriormente il quadro arriverà Greta, pronta a comunicare a Roberto una novità importante. Infine, nel giorno del compleanno di Anna, Alberto si mostrerà più innamorato che mai, ma una delusione inattesa rischierà di rovinare una ricorrenza che avrebbe dovuto essere speciale.