Dopo la pausa estiva, Un posto al sole torna su Rai 3 con gli episodi in onda da lunedì 24 a venerdì 28 agosto alle 20:50. Le nuove puntate riprenderanno direttamente dalle vicende lasciate in sospeso prima dello stop agostano, riportando al centro dell'attenzione alcune delle storyline che hanno maggiormente coinvolto il pubblico nelle ultime settimane. Tra i nodi da sciogliere ci sarà soprattutto quello che riguarda Roberto, Greta e Marina. L'ultimo episodio trasmesso prima della pausa aveva infatti riservato un colpo di scena destinato a fare discutere: Roberto e Greta si sono lasciati andare a un bacio che potrebbe avere pesanti conseguenze sugli equilibri della coppia formata dall'imprenditore e Marina.

Roberto e Greta dopo il bacio: il rischio che Marina scopra tutto

Le puntate della settimana segneranno la ripartenza della trama che vede coinvolti Roberto e Greta. Dopo quanto accaduto prima della sospensione estiva, l'attenzione sarà concentrata sulle possibili conseguenze del loro avvicinamento. Il dubbio principale riguarda Marina, che potrebbe ritrovarsi ben presto davanti a una verità difficile da accettare. La donna, ignara di quanto accaduto tra il marito e Greta, rischia infatti di trovarsi a fare i conti con una scoperta destinata a mettere in discussione il proprio rapporto sentimentale. La situazione si preannuncia particolarmente delicata, soprattutto perché il bacio tra Roberto e Greta potrebbe rappresentare soltanto l'inizio di una nuova fase del loro legame.

Gli sviluppi successivi chiariranno se l'episodio resterà isolato oppure se porterà a conseguenze ben più profonde.

Focus anche su Luca e Clara dopo gli eventi dell'estate

La ripartenza della soap non riguarderà soltanto la vicenda sentimentale di Roberto e Marina. Gli autori dedicheranno spazio anche agli altri protagonisti, mostrando cosa è accaduto durante le settimane estive e quali effetti avranno gli eventi maturati lontano da Palazzo Palladini. Particolare attenzione sarà riservata a Luca, la cui situazione aveva destato forte preoccupazione prima della pausa. Il peggioramento delle sue condizioni di salute aveva infatti gettato nello sconforto le persone a lui più vicine e le nuove puntate faranno maggiore chiarezza sulle conseguenze dell'aggravarsi della malattia.

Spazio anche a Clara, chiamata a fare i conti con una profonda delusione. La donna ha infatti scoperto il comportamento di Eduardo, che non solo avrebbe commesso un furto, ma l'avrebbe anche tradita con Stella. Una rivelazione destinata a pesare sul futuro della coppia e che potrebbe portare Clara a riconsiderare completamente il rapporto. La settimana del ritorno di Un posto al sole sarà dunque caratterizzata da sentimenti contrastanti, verità nascoste pronte a emergere e situazioni ancora tutte da definire, mentre i telespettatori scopriranno cosa è successo ai protagonisti durante la lunga pausa estiva e quali nuovi scenari si apriranno nelle storie più seguite della soap.