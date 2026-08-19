Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda da lunedì 24 a venerdì 28 agosto alle 20:50 su Rai 3, le prime dopo la pausa estiva, annunciano sviluppi importanti per diversi protagonisti. In primo piano ci saranno soprattutto Anna, destinata a vivere un momento molto amaro nel giorno del suo compleanno, e Roberto Ferri, che verrà spiazzato da una notizia inattesa comunicata da Greta. Nel frattempo, a Palazzo Palladini non mancheranno tensioni, scontri e rapporti sempre più difficili da gestire. Intanto, ci sarà spazio anche per scoprire cosa è accaduto agli inquilini del prestigioso condominio di Posillipo.

Aleggerà un alone di mistero sul ritorno di Raffaele a Napoli, con tanto di ansia da parte di Renato. A Caffè Vulcano, intanto, la situazione sfuggirà di mano per via di uno scontro fra i dipendenti. Al centro delle vicende ci sarà quindi Lorenza e una telefonata compromettente, mentre Samuel potrebbe avere sentito tutto. Per Marina, invece, ci saranno momenti di grande preoccupazione poiché temerà che suo marito possa avere scoperto il suo accordo segreto con Mori. Infine, continueranno anche le vicende più leggere con protagonisti i coniugi Del Bue e le gemelle Cirillo.

Greta torna da Roberto, Anna vive un compleanno amaro

La settimana subito dopo le due consuete di pausa estiva vedrà Roberto Ferri alle prese con una situazione che potrebbe cambiare diversi equilibri.

Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un faccia a faccia atteso fra due dei protagonisti. Avevamo lasciato infatti i genitori di Cristina alle prese con un bacio, che ha segnato un tradimento di Ferri ai danni della consorte Marina. Stando alle trame ci sarà Greta, che tornerà a incontrare il suo ex compagno dopo il loro ultimo confronto e gli comunicherà un'importante novità. Un annuncio destinato a sconvolgere l'imprenditore, che fino a quel momento sembrava concentrato su altre questioni. Parallelamente continueranno le tensioni con Marina. La distanza tra i due sarà sempre più evidente e la donna inizierà a temere che il suo accordo segreto con Stefano Mori sia stato scoperto. Le sue preoccupazioni aumenteranno quando si renderà conto che il piano non sta producendo gli effetti sperati.

Grande attenzione anche per Anna. Nel giorno del suo compleanno, Alberto apparirà più innamorato che mai e pronto a dimostrarle tutto il suo affetto. La ricorrenza, però, rischierà di trasformarsi in una giornata difficile: una persona a lei particolarmente cara le infliggerà infatti una cocente delusione, destinata a lasciarla profondamente ferita. Intanto proseguirà anche il conflitto tra Lucrezia e Stefano, mentre Roberto resterà convinto di poter avere la meglio nella delicata partita che si sta giocando.

Eduardo e Damiano ai ferri corti, nuovi problemi per Clara

Le puntate successive alla pausa estiva porteranno inoltre al centro della scena il difficile rapporto tra Eduardo e Damiano. Dopo il ritorno da Gaeta, Clara, Rosa e Damiano avranno modo di confrontarsi con Eduardo, ma il clima sarà tutt'altro che sereno e la tensione finirà per aumentare.

Lo scontro tra Eduardo e Damiano diventerà sempre più aspro, con conseguenze anche su Clara, che si troverà a vivere momenti particolarmente complicati. La donna dovrà affrontare un incontro che avrebbe preferito evitare e che la metterà nuovamente in difficoltà. Rosa e Damiano cercheranno di sostenerla, mentre Eduardo, sempre più isolato, rischierà di rifugiarsi ancora una volta negli errori del passato. Sul fronte delle altre storyline, Renato aspetterà con entusiasmo il ritorno di Raffaele dopo la vacanza a Barcellona con Ornella, ma le cose potrebbero non andare come sperava. Manuela e Micaela, invece, proveranno a lasciarsi alle spalle il passato e a differenziarsi maggiormente l'una dall'altra, salvo scoprire che il proposito è più complicato del previsto.

Perfino il loro nuovo taglio di capelli finirà per diventare motivo di scontro. Spazio anche alle vicende di Samuel e Lorenza, con la donna sempre più preoccupata che il ragazzo possa aver ascoltato una telefonata compromettente avvenuta a Caffè Vulcano, che potrebbe minare la sua permanenza nel locale e metterla quindi in cattiva luce agli occhi degli altri e forse soprattutto di Diego. Va ricordato, infatti, che Giordano poco prima delle vacanze estive si era lasciato andare a un bacio passionale con la sua collega, tradendo la sua compagna Ida. Infine, spazio anche alle vicende dei coniugi Del Bue, Guido e Mariella: lui la sfiderà a ignorare per un giorno le continue chiamate dei fratelli Cerruti, mettendo alla prova la sua determinazione.