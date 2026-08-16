Dopo la consueta pausa estiva, Un posto al sole torna in onda su Rai 3 alle 20:50 con le puntate in programma da lunedì 24 a venerdì 28 agosto. La soap ripartirà esattamente dalle vicende rimaste in sospeso prima dello stop, riportando al centro della scena alcuni dei personaggi più coinvolti negli ultimi sviluppi narrativi. In particolare, i riflettori saranno puntati su Clara, Damiano ed Eduardo, protagonisti di una situazione sempre più complessa che rischierà di sfuggire definitivamente di mano.

Eduardo torna a farsi avanti: nuovi scontri con Damiano

Le nuove puntate riprenderanno dal delicato momento vissuto da Clara dopo il rientro dalla vacanza a Gaeta. La donna si troverà nuovamente a dover affrontare Eduardo, intenzionato a cercare un confronto per chiarire una situazione che appare ormai compromessa. Quello che potrebbe sembrare un tentativo di dialogo, però, non porterà alla serenità sperata. Al contrario, le tensioni tra Eduardo e Damiano torneranno ad accendersi con forza, alimentando un clima sempre più difficile da gestire. I due uomini continueranno a scontrarsi su più fronti e ogni incontro rischierà di trasformarsi in una nuova occasione di attrito. A risentire maggiormente di questo scenario sarà Clara, che si troverà stretta tra sentimenti contrastanti, delusioni e ferite ancora aperte.

La donna dovrà fare i conti con una situazione emotiva sempre più pesante, mentre il rapporto con Eduardo sembrerà allontanarsi sempre di più da qualsiasi ipotesi di riconciliazione.

Clara faccia a faccia con Stella: un incontro che riapre vecchie ferite

Tra gli eventi più significativi delle puntate in onda fino al 28 agosto ci sarà l'inaspettato incontro tra Clara e Stella. Per la donna si tratterà di un confronto particolarmente difficile, destinato a riportare a galla ricordi e tensioni che avrebbe preferito lasciarsi alle spalle. L'arrivo di Stella finirà infatti per rendere ancora più fragile l'equilibrio emotivo di Clara, già provata dagli ultimi avvenimenti. Rosa e Damiano cercheranno di sostenerla in questo momento complicato, facendole sentire la loro vicinanza e aiutandola ad affrontare una fase particolarmente delicata della sua vita.

Nel frattempo, Eduardo apparirà sempre più isolato e tormentato. L'uomo dovrà confrontarsi con le conseguenze delle proprie scelte e con il peso dei problemi che continuano ad accumularsi. Proprio questa condizione di fragilità potrebbe spingerlo a cercare soluzioni sbagliate, con il rischio di ripercorrere strade già battute in passato. Le puntate del ritorno dopo la pausa estiva si preannunciano quindi ricche di tensione e colpi di scena, con Clara chiamata ad affrontare nuove prove e un futuro che appare ancora tutto da scrivere. Tra confronti accesi, vecchie ferite che tornano a sanguinare e rapporti sempre più difficili da ricostruire, la storyline legata a Eduardo promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso.