Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre alle 20:50 su Rai 3 annunciano settimane particolarmente tese per Greta, Roberto e Marina. Al centro della scena ci sarà infatti Stefano Mori, pronto a mostrare un volto sempre più inquietante e determinato a difendere la propria posizione a qualsiasi costo. Mentre le sue azioni finiranno per mettere sotto pressione chi gli sta intorno, Ferri deciderà di reagire e di aprire una vera e propria sfida contro l'imprenditore. Una situazione destinata a generare nuovi conflitti, sospetti e rivelazioni che potrebbero cambiare gli equilibri di diverse relazioni.

Greta in difficoltà, Roberto decide di fermare Stefano

Nei prossimi episodi Greta si renderà conto di trovarsi coinvolta in una situazione più pericolosa del previsto. Il comportamento di Stefano diventerà infatti sempre più oppressivo e la donna inizierà a sentirsi senza vie d'uscita. Per questo motivo sceglierà di confidarsi con Roberto, raccontandogli le proprie preoccupazioni e chiedendo il suo aiuto. Ferri non resterà indifferente davanti al disagio della donna. Convinto che Stefano stia nascondendo qualcosa e deciso a mettere fine alla sua influenza, inizierà a elaborare una strategia per contrastarlo. Roberto sarà disposto a esporsi in prima persona pur di arrivare alla verità e comprenderà di avere bisogno di un alleato fidato per affrontare una battaglia che si preannuncia complessa.

La vicenda porterà così alla nascita di una collaborazione inedita che potrebbe rivelarsi decisiva. Ferri proverà infatti a raccogliere elementi utili per smascherare Mori e mettere in discussione la sua credibilità, mentre Greta continuerà a vivere momenti di forte tensione. Più il tempo passerà e più la situazione sembrerà sfuggire al controllo, alimentando paure e incertezze.

Marina teme il peggio mentre Stefano custodisce un segreto

Parallelamente anche Marina si ritroverà a fare i conti con le mosse imprevedibili di Stefano. La donna percepirà chiaramente il pericolo rappresentato dall'uomo e tenterà di evitare che il conflitto degeneri ulteriormente. Tuttavia ogni tentativo di riportare la calma rischierà di scontrarsi con la determinazione di Mori, sempre più sicuro della propria posizione.

A rendere ancora più delicata la situazione sarà un segreto che Stefano conserva gelosamente e che potrebbe avere conseguenze enormi. L'uomo sa infatti di possedere informazioni capaci di creare nuove fratture e di mettere in seria difficoltà alcuni dei protagonisti della vicenda. Questa consapevolezza gli darà forza e lo spingerà a non arretrare nemmeno davanti alle pressioni di Marina. Nel frattempo Roberto continuerà la propria offensiva nel tentativo di fermarlo prima che sia troppo tardi. La tensione tra le parti crescerà di giorno in giorno e la guerra personale tra Ferri e Mori entrerà in una fase sempre più accesa. In questo clima di scontri e sospetti, Marina sarà costretta a difendere il proprio equilibrio familiare, mentre Greta cercherà di liberarsi da una presenza che ormai considera sempre più minacciosa. Gli episodi in onda nei prossimi giorni promettono quindi di aprire la strada a sviluppi imprevedibili e a colpi di scena destinati a lasciare il segno.