Le puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre alle 20:50 su Rai 3 si preannunciano particolarmente intense. Al centro della scena ci saranno due vicende destinate a catalizzare l'attenzione del pubblico: da una parte il delicato momento vissuto da Anna, coinvolta in una situazione che potrebbe avere conseguenze drammatiche proprio nel giorno del suo compleanno; dall'altra l'inquietante evoluzione di Stefano Mori, sempre più incapace di gestire le proprie ossessioni. Tra tensioni familiari, rapporti destinati a incrinarsi e comportamenti sempre più imprevedibili, gli equilibri di diversi protagonisti saranno messi seriamente alla prova.

Anna precipita in una spirale di dolore: il compleanno si trasforma in un incubo

Quella che dovrebbe essere una giornata di festa rischierà di trasformarsi nel momento più difficile della vita di Anna. Mentre Alberto sarà pronto a condividere con lei un'occasione speciale, alcuni eventi imprevisti finiranno per alimentare il disagio emotivo della giovane, già provata da un periodo particolarmente complesso. Anche Gianluca avrà un ruolo determinante negli sviluppi della vicenda. Il ragazzo, intenzionato a cercare un sostegno per affrontare il difficile rapporto con il padre, si rivolgerà proprio ad Anna. Il loro incontro, però, potrebbe degenerare in modo improvviso, dando origine a una situazione drammatica che lascerà tutti sconvolti.

Le conseguenze di quanto accadrà si rifletteranno inevitabilmente anche su Alberto. L'uomo sarà costretto a confrontarsi con responsabilità che non potrà più ignorare e, nei giorni successivi, potrebbe scegliere di allontanarsi da Anna. Una decisione che rischierà di aggravare ulteriormente la sofferenza della ragazza e di aprire una frattura apparentemente difficile da ricomporre.

Stefano Mori mostra il suo volto più oscuro: Greta è al centro delle sue ossessioni

Parallelamente, un'altra trama si appresta a entrare nel vivo. Greta sta valutando una svolta importante per il proprio futuro professionale, un'opportunità che potrebbe portarla lontano da Napoli insieme alla figlia. Una prospettiva che potrebbe rappresentare l'occasione ideale per lasciarsi alle spalle le tensioni degli ultimi mesi.

Nel frattempo, Marina e Roberto sembreranno attraversare una fase più serena, favorita anche dai risultati positivi ottenuti sul fronte lavorativo. Tuttavia la tranquillità ritrovata potrebbe avere durata limitata, perché Stefano Mori continuerà a occupare un posto centrale nelle dinamiche della vicenda. Sempre più coinvolto emotivamente nei confronti di Greta e frustrato dai continui contrasti con la moglie Lucrezia, Mori darà segnali sempre più preoccupanti. Il desiderio di riprendere il controllo della situazione potrebbe infatti trasformarsi in un'ossessione pericolosa, spingendolo verso comportamenti imprevedibili. Le prossime puntate lasceranno intravedere un lato molto più oscuro del personaggio, alimentando i dubbi sul fatto che possa diventare una vera minaccia per chi gli sta attorno.