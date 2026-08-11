L'attesa dei fan di Uomini e donne sta per terminare: lunedì 24 agosto ci sarà la prima registrazione dell'edizione 2026/2027 e finalmente verrà svelato il cast che farà compagnia ai telespettatori fino alla prossima primavera. Stando ad una recentissima segnalazione, però, Cinzia Paolini dovrebbe essere fuori dal parterre Over che debutterà su Canale 5 a metà settembre: la dama, infatti, è ancora fidanzata con Marco Troiani e chi li ha incontrati sostiene che sarebbero innamoratissimi.

Nuova segnalazione sulla coppia del trono Over

Le anticipazioni della prima registrazione di Uomini e donne 2026/27 faranno chiarezza sul cast che la redazione ha messo su durante l'estate, in particolare su chi verrà riconfermato e chi rimarrà a casa.

Poche ore fa Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione che sembra spoilerare il futuro di una protagonista assoluta della passata stagione del dating-show.

"Cinzia e Marco avvistati a Paestum super innamorati", si legge nel messaggio che la fan in questione ha inviato all'influencer insieme ad una foto della coppia.

Estate d'amore per Cinzia e Marco

Stando a questa segnalazione che ha già fatto il giro della rete, dunque, la relazione tra Cinzia e Marco starebbe andando avanti nel migliore dei modi e a confermarlo ci sarebbe anche la foto che la fan che li ha incontrati gli ha scattato per strada.

Negli ultimi due mesi e mezzo i protagonisti di Uomini e donne sono stati avvistati diverse volte insieme, soprattutto in Campania (dove lei vive e lavora), e sono sempre sembrati molto affiatati.

Futuro lontano da Uomini e donne

Visto che mancano solo due settimane all'inizio delle riprese della nuova edizione di Uomini e donne, viene automatico dedurre che sia Cinzia che Marco dovrebbero essere fuori dal cast.

Per poter essere riconfermati nel parterre Over, infatti, la dama e il cavaliere dovrebbero essere single e soprattutto pronti a mettersi in gioco uscendo con nuove persone, ma questo sembra non essere il loro caso.

Non è da escludere, però, un'eventuale ospitata della coppia in una delle prime registrazioni della stagione per aggiornare i telespettatori su quello che è successo durante la pausa estiva.