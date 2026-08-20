Gli studi di Uomini e donne stanno per riaprire i battenti e i fan sono curiosi di scoprire i nomi di tutti i componenti del cast dell'edizione 2026/2027. La prima registrazione della nuova stagione si svolgerà lunedì 24 agosto e le anticipazioni che trapeleranno dallo studio sveleranno i tronisti, i cavalieri e le dame del parterre Over, tra le quali figurerà ancora una volta Gemma Galgani.

Le prime riprese della nuova stagione

Da diversi giorni si sa che le riprese di Uomini e donne inizieranno il 24 agosto, quindi la prossima settimana in rete circoleranno le anticipazioni delle puntate che il pubblico potrà vedere su Canale 5 a partire dal 21 settembre.

Ovviamente le prime registrazioni della stagione saranno dedicate alla presentazione del cast, dai ragazzi che cercheranno l'anima gemella comodamente seduti sul trono ai senior che comporranno il parterre 2026/2027.

Il dating-show dovrebbe ripartire quasi sicuramente da Gemma, pronta a tornare in studio per il 17° anno consecutivo con l'obiettivo di trovare la persona giusta dopo tante delusioni d'amore.

I riconfermati nel parterre di Uomini e donne

Stando a quello che si vocifera sul web a pochi giorni dalla prima registrazione, nel cast della nuova edizione di Uomini e donne ci dovrebbero essere diversi volti già noti al pubblico.

Accanto a Gemma dovrebbero accomodarsi altre dame che nell'ultima stagione non sono riuscite a trovare l'anima gemella, ovvero Gloria, Rosanna, Sabrina e Cristina.

A quest'elenco potrebbero aggiungersi anche Elisabetta e Cinzia, che sarebbero tornate single proprio a ridosso dell'inizio delle riprese dopo un'estate trascorsa rispettivamente in coppia con Sebastiano e Marco.

L'esordio in tv il 21 settembre

Anche se le riprese di Uomini e donne cominceranno a brevissimo, i fan dovranno aspettare quasi un mese prima di rivedere Gemma&Co su Canale 5.

Salvo anticipi o rinvii dell'ultimo momento, il programma condotto da Maria De Filippi dovrebbe esordire su Canale 5 lunedì 21 settembre, ma ovviamente fino a quel giorno le registrazioni andranno avanti e i curiosi potranno rimanere aggiornati leggendo le anticipazioni sul web.