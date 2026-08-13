Tra circa dieci giorni inizieranno le registrazioni dell'edizione 2026/2027 di Uomini e donne, ma sul web stanno già circolando i nomi dei personaggi che non dovrebbero far parte del cast. Cinzia Paolini e Marco Troiani, ad esempio, di recente sono stati avvistati a Paestum più innamorati che mai, quindi a fine agosto non dovrebbero essere in studio per cercare l'amore. Anche Mario Lenti ha posato accanto ad una signora che potrebbe essere la sua nuova fiamma, quindi attualmente il suo ritorno in studio è in forse.

Amore a gonfie vele tra Cinzia e Marco

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne che ci sarà il 24 agosto serviranno per fare chiarezza su quanti e quali componenti del parterre verranno riconfermati dopo la pausa estiva.

Stando ad una recentissima segnalazione, nel cast della nuova edizione del dating-show non dovrebbero figurare due personaggi che nei mesi scorsi hanno monopolizzato le dinamiche del trono Over: Cinzia e Marco, infatti, fanno coppia da maggio e una settimana fa sono stati avvistati a Paestum in atteggiamenti affettuosi.

Visto che la loro relazione procede a gonfie vele lontano dai riflettori, la dama e il cavaliere non dovrebbero partecipare alle riprese delle nuove puntate se non in qualità di ospiti per raccontare come va tra loro.

Mario in dolce compagnia a Lecce

Se l'assenza di Cinzia e Marco nel parterre 2026/2027 è data quasi per certa, quella di Mario è ancora in dubbio.

Nelle scorse ore, infatti, sui social ha cominciato a circolare una foto che il cavaliere di Uomini e donne ha scattato a Lecce con la figlia Claudia, il compagno di quest'ultima, Giuseppe Molonia (ex del dating-show) con la fidanzata e una signora che secondo tanti potrebbe essere la nuova fiamma di Lenti.

Se l'imprenditore dovesse aver trovato l'amore durante l'estate, a fine agosto non parteciperà alle registrazioni delle nuove puntate del programma Mediaset.

I primi appuntamenti con Uomini e donne

Come ha anticipato Lorenzo Pugnaloni tramite i suoi canali social, le riprese dell'edizione 2026/2027 di Uomini e donne cominceranno lunedì 24 agosto e solo quel giorno si scopriranno i nomi dei tronisti e quelli di tutti i componenti del parterre Over.

Alle prime registrazioni potrebbero partecipare anche alcune coppie che si sono formate nel corso della passata stagione e i protagonisti più discussi di Temptation Island.