Mancano poche settimane all'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, e Lorenzo Pugnaloni ha già aggiornato i fan su cosa sarebbe successo ultimamente tra i personaggi più discussi della passata stagione. Si dice che la storia tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa sarebbe finita per motivi ignoti, invece Edoardo Nestori e Paola Fatuzzo si starebbero frequentando lontano dai riflettori e tutto procederebbe a gonfie vele.

Il retroscena sulla coppia nata a Uomini e donne

Salvo cambiamenti gli studi di Uomini e donne dovrebbero riaprire i battenti il 24 agosto, quindi tra poco più di due settimane dovrebbero trapelare i nomi di tutti i componenti del cast dell'edizione 2026/2027.

Tra i fan c'è chi è convinto che nel parterre Over non dovrebbero mancare Elisabetta e Sebastiano, protagonisti di un infinito tira e molla nell'ultima stagione.

In questi giorni Lorenzo Pugnaloni ha attirato l'attenzione dei curiosi scrivendo su Instagram: "Sarebbe già tutto finito tra i due. Che stupore, tra circa 25 giorni si registra".

Secondo l'esperto di gossip, dunque, la dama e il cavaliere si sarebbero detti addio a ridosso dell'inizio delle riprese del programma che li ha resi popolari pochi mesi fa.

Ritorno di fiamma a sorpresa

Sempre di recente Lorenzo Pugnaloni ha fatto i nomi di due protagonisti di Uomini e donne che si sarebbero riavvicinati durante l'estate.

"Edoardo e Paola si stanno frequentando al di fuori da qualche settimana, a distanza di parecchi mesi da quando finì male in studio", ha raccontato l'esperto di gossip tramite il suo profilo Instagram.

La conoscenza tra il cavaliere e la dama si era interrotta bruscamente davanti alle telecamere e lui aveva abbandonato la trasmissione da solo: a ridosso dell'inizio delle riprese della nuova edizione, invece, si dice che i due avrebbero deciso di darsi un'altra possibilità e per ora tutto starebbe andando per il meglio.

Le date delle prime registrazioni

L'attesa dei fan di Uomini e donne sta per finire: lunedì 24 e martedì 25 agosto, infatti, sono previste le registrazioni delle puntate che daranno il via all'edizione 2026/2027 del popolare dating-show.

In quei giorni sul web circoleranno le anticipazioni di tutto quello che accadrà in studio, in particolare i nomi dei nuovi tronisti e quelli dei componenti del parterre Over.