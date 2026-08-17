Manca sempre meno all'inizio dell'edizione 2026/2027 di Uomini e donne, o meglio alle registrazioni delle puntate che daranno il via alla nuova stagione. Stando alle anticipazioni che ha fornito Lorenzo Pugnaloni sui social, le riprese del dating-show partiranno lunedì 24 agosto ma per rivedere Gemma Galgani e il resto del cast in tv i fan dovranno aspettare il 21 settembre.

Riaprono gli studi di Uomini e donne

La pausa estiva di Uomini e donne sta per finire: esattamente tra una settimana, ovvero lunedì 24 agosto, il cast si ritroverà in studio per la prima registrazione dell'edizione 2026/2027.

Quel giorno sul web circoleranno le anticipazioni di tutto quello che accadrà in studio, in particolare la lista con i nomi dei componenti del parterre Over e quelli dei tronisti.

Salvo cambi di programma, anche martedì 25 sono previste nuove riprese e i fan sono curiosi di sapere cos'è successo durante l'estate ai personaggi più chiacchierati della trasmissione, ovvero ai veterani che quasi sicuramente verranno riconfermati dopo le vacanze.

Il ritorno in televisione

Se le riprese della nuova edizione di Uomini e donne cominceranno a brevissimo, la loro messa in onda su Canale 5 non sarebbe imminente.

Tramite i suoi canali social, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha anticipato: "U&D in partenza lunedì 21 settembre, salvo cambi di programma".

Al momento, dunque, si dice che la prima puntata della stagione 2026/2027 del dating-show dovrebbe essere trasmessa quasi un mese dopo rispetto a quando verrà registrata.

Marco e Cinzia ai ferri corti

Quando manca una sola settimana all'inizio delle registrazioni di Uomini e donne, sul web si è diffusa un'indiscrezione che potrebbe monopolizzare tutte le prime puntate della nuova stagione.

Stando a quello che si legge in rete di recente, Cinzia e Marco si sarebbero lasciati: si vocifera che la decisione di interrompere la storia d'amore sarebbe stata della dama e che il cavaliere le starebbe provando tutte pur di farle cambiare idea.

I fan sono convinti che i due parteciperanno alle riprese di fine agosto, magari per confrontarsi su tutto quello che è successo tra loro durante la pausa estiva.