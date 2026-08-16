Il prossimo 24 agosto inizieranno le registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne e, leggendo le anticipazioni del web, i fan scopriranno cos'è successo ai personaggi più discussi del cast durante le vacanze. La pagina Instagram di Opinionista social, però, ha spoilerato che Elisabetta Gigante avrebbe già dimenticato Sebastiano Mignosa: a poche settimane dalla rottura con il cavaliere, la dama sarebbe stata avvistata in dolce compagnia in una discoteca della sua città.

La rottura e un nuovo inizio

Da settimane si vocifera che la storia d'amore tra Elisabetta e Sebastiano sarebbe naufragata, o meglio che i due avrebbero deciso di intraprendere strade diverse dopo una serie di discussioni.

A pochi giorni dall'inizio delle riprese della nuova edizione di Uomini e donne, inoltre, la dama è tornata al centro delle chiacchiere per una segnalazione che la vorrebbe già legata ad un'altra persona.

"Una fan che si trovava a Marina di Campo l'ha vista flirtare con tanto di bacio passionale. Tra i due c'era molta complicità in discoteca, quindi lei ha già iniziato una nuova vita?", si legge sul web di recente.

La reazione dei fan di Uomini e donne

"Nuovo flirt per Elisabetta dopo l'addio a Sebastiano", è questo il riassunto della segnalazione che sta impazzando in rete ad una sola settimane dall'inizio delle registrazioni dell'edizione 2026/2027 di Uomini e donne.

"Settembre è alle porte, cosa non si fa per farsi notare", "Avanti un altro", "Torneranno tutti in studio, anche lei", "Sono sicura che il 24 agosto sarà single", "Lei, Cinzia, Marco e Mario saranno sicuramente nel cast della nuova stagione, quindi questo flirt, vero o presunto, lascia il tempo che trova", si legge su Instagram.

Le novità su Cinzia e Marco

In questi giorni si stanno facendo sempre più insistenti le voci che vorrebbero Cinzia e Marco in profonda crisi: stando a quello che si legge in rete, infatti, la dama di Uomini e donne avrebbe lasciato il fidanzato e non sarebbe intenzionata a dargli un'altra possibilità.

Tra i fan c'è chi si aspettava un colpo di scena del genere, soprattutto perché tra una settimana inizieranno le registrazioni del programma che tornerà in onda il 21 settembre.