Le anticipazioni della soap opera nostrana, Un posto al sole, che vanno dal 24 al 28 agosto ci segnalano che le divergenze fra Eduardo e la sua famiglia potrebbero spingerlo a compiere gesti di cui potrebbe pentirsi. Clara rincontrera Stella, mentre le sorelle Cirillo animeranno nuovamente la vita di Palazzo Palladini con le loro liti. Alla fine, i rapporti fra Marina e Roberto rimarranno freddi, mentre quelli fra Lorenza e Samuel sfocieranno in nuove tensioni.

Eduardo e Damiano ai ferri corti

Clara, Rosa e Damiano faranno ritorno a Napoli dopo aver trascorso le vacanze a Gaeta.

Al loro arrivo avranno modo di confrontarsi con Eduardo per provare a sanare le tensioni dell'ultimo periodo. La situazione però non migliorerà tanto che lo scontro fra Eduardo e Damiano degenerera' in breve tempo. Nel frattempo, Clara farà un incontro che avrebbe voluto evitare, Stella. Eduardo, sempre più solo, rischierà di ricadere negli errori di un tempo.

Renato sarà in trepida attesa per il ritorno a Palazzo di Raffaele ed Ornella da un viaggio a Barcellona. L'uomo non vedrà l'ora di riabbracciare il cognato, ma alla fine le cose non andranno come lui si aspettava.

Marina ancora distante da Roberto

Manuela e Micaela decideranno di dare un taglio al passato, differenziandosi sempre di più.

Per prima cosa, le sorelle Cirillo si faranno un nuovo taglio di capelli che farà scoppiare una vera e propria guerra fra di loro.

Marina sarà sempre più amareggiata per la distanza che si è venuta a creare fra lei e Roberto. Quest'ultimo invece non si preoccupera' del problema perché troppo occupato ad ascoltare le ultime novità da Greta. Nel frattempo, Lorenza inizierà a temere che Samuel abbia ascoltato una telefonata in cui lei veniva messa in cattiva luce. Alla fine, i due giovani finiranno per scontrarsi.

Guido sfida Mariella

Guido sarà sempre più convinto che la moglie Mariella sia succube dei fratelli Ceruti. Per dimostrarle che ha ragione la sfidera' a non rispondere per un giorno a tutte le loro telefonate.

La donna accetterà la sfida e si sforzera' di mantenere il patto fatto con il marito. Alberto sarà sempre più innamorato di Anna e festeggereranno insieme il suo compleanno. L'idilio però si concluderà velocemente quando una persona molto vicina alla ragazza la deluderà profondamente.