Nella puntata di Un posto al sole di mercoledì 5 agosto, Clara ha finalmente capito di essere stata ingannata da Eduardo. Nel finale dell’episodio, la donna ha preteso che Rosa le raccontasse tutta la verità. Ma che cosa accadrà adesso?

Le anticipazioni delle ultime puntate di Un posto al sole, in onda fino al 7 agosto e destinate a chiudere la ventinovesima stagione, rivelano che Clara scoprirà ogni cosa. Tuttavia, non sarà la sua amica a confessarle la verità.

Clara inizia ad indagare

L’atteggiamento di Rosa ha finito per insospettire Clara. La Picariello, infatti, non è riuscita a nascondere del tutto che dietro la sua riluttanza a partecipare a cene e vacanze con l’amica ed Eduardo si celasse qualcosa.

Nella puntata di domani, Clara pretenderà da Rosa tutta la verità. Quest’ultima, però, le racconterà soltanto una parte di ciò che è accaduto.

Rosa rivelerà infatti a Clara che Eduardo è stato coinvolto da Angelo nel furto, ma eviterà accuratamente di fare il nome di Stella. Clara, ormai incapace di fidarsi di chi le sta accanto, deciderà quindi di andare fino in fondo e scoprire che cosa si nasconde davvero dietro questa storia.

L'amara verità

Dopo aver parlato con Rosa, Clara deciderà di indagare per conto proprio e finirà per scoprire una verità molto dolorosa. Le anticipazioni non rivelano chi sarà a raccontarle tutto, ma confermano che non sarà Rosa. Le ipotesi, quindi, restano aperte. Potrebbe essere Eduardo a confessare, anche se questa possibilità appare meno probabile, considerando che finora ha scelto di mentire.

Non è però da escludere del tutto.

L’ipotesi più plausibile resta quella di Stella, la cui presenza nelle prossime puntate è stata confermata. La stagione si chiuderà quindi con un acceso confronto tra Clara ed Eduardo, destinato a mettere definitivamente in crisi il loro rapporto.

Il destino di Eduardo

Clara scoprirà quindi che Eduardo le ha mentito sul lavoro e sul suo percorso di redenzione, ma soprattutto che l’ha tradita con Stella. A quel punto, appare difficile immaginare che possa perdonarlo.

La ventinovesima stagione si chiuderà dunque con la rottura di una coppia che, almeno inizialmente, aveva fatto sognare molti fan. Un finale amaro, destinato a diventare ancora più cupo qualora Eduardo venisse accusato anche del furto nella villetta. Un’accusa del genere, infatti, potrebbe compromettere seriamente il suo intero percorso giudiziario.