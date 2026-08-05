Il film ‘Volevo un figlio maschio’ ha dominato gli ascolti del prime time su Canale5, conquistando un vasto pubblico di 2.264.000 spettatori e registrando un notevole share del 20,58%. La pellicola si è affermata come la scelta preferita della serata televisiva, superando nettamente le proposte delle altre reti nazionali e confermando il suo successo nella programmazione serale.

Il podio degli ascolti: Rai1 e gli Europei di Nuoto

Al secondo posto nella classifica degli ascolti televisivi si è posizionato ‘Un matrimonio di troppo’, trasmesso su Rai1, che ha attratto 1.094.000 spettatori, raggiungendo un share del 9,5%.

La terza posizione è stata occupata dagli Europei di Nuoto, con le emozionanti gare di tuffi in onda su Rai2, che hanno registrato 999.000 spettatori e un share del 6,87%. L'evento sportivo è stato ulteriormente valorizzato dalla vittoria di Chiara Pellacani, un fattore che ha senza dubbio catalizzato l'attenzione del pubblico.

Panoramica sugli altri programmi della serata

Tra le altre offerte della serata, ‘Yoga Radio Estate’ su Italia1 ha raccolto 725.000 spettatori con un share del 7,3%. Il programma di approfondimento ‘In Onda – Prima Serata’, proposto su La7, ha ottenuto 682.000 spettatori e un share del 5,1%. Su Rai3, il documentario ‘Il coraggio di essere Franco’ è stato seguito da 641.000 spettatori, pari a un share del 4,8%.

Rete4 ha proposto ‘Le grandi domande di Freedom’, che ha interessato 435.000 spettatori con un share del 4,2%. Il film ‘Quantum of Solace’, trasmesso su Tv8, ha registrato 341.000 spettatori e un share del 2,9%. Infine, sul Nove, le trasmissioni ‘Save the Dating – Amori in corso’ e ‘L’amore non dorme mai’ hanno rispettivamente totalizzato 344.000 e 224.000 spettatori, con share del 2,9% e 2,8%.

La varietà dell'offerta televisiva in prima serata ha permesso al pubblico di scegliere tra film, programmi di approfondimento, eventi sportivi e intrattenimento. Nonostante la ricchezza delle proposte, la programmazione di Canale5 si è distinta, affermandosi come la più seguita della serata.