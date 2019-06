Barcellona è sì una delle città più divertenti d'Europa, tanto che molti gruppi di amici la scelgono come posto ideale dove trascorrere vacanza in gruppo, ma non solo.

Oltre al divertimento, è inevitabile, passeggiando anche solo per le vie principali della città, notare la bellezza estetica di un luogo la cui storia passa dalle rovine romane al modernismo catalano.

I più curiosi e appassionati sapranno anche che Barcellona è una delle città europee con un livello culinario molto alto, basti pensare a tutti i ristoranti stellati che ospita.

Dal museo di Picasso alle opere di Gaudí, un tour all'insegna dell'arte autoctona

Il monumento più importante, protagonista dello skyline della città è la Sagrada Familia, famosa chiesa che purtroppo Antonì Gaudí lasciò incompleta per via di un incidente stradale costatogli la vita.

Sempre di Antoni Gaudí, tra le opere più famose e assolutamente da visitare troviamo Parc Guell, La Pedrera e Casa Battlò.

Per quanto riguarda i musei gli amanti dell'Arte e della cultura non rimarranno delusi, dalla Fundaciò Joan Mirò dove si possono visitare alcune opere dell'artista maiorchino, il Museu Picasso, dove possiamo trovare una collezione che non è tra le più importanti dell'artista ma ugualmente affascinante ed interessante, e il MACBA, museo di arte contemporanea che con le sue installazioni ed opere di arte moderna vi trasporterà in una dimensione surreale.

Un posto che pochi conoscono ma che vale la pena di visitare è il Bunker del Carme, uno spazio storico in cui, durante la guerra civile, i repubblicani costruirono una batteria antiaerea per proteggere la città dai bombardamenti dell'aviazione fascista.

Gli amanti del buon cibo non potranno perdersi un tour gastronomico

Di tapas bar, a Barcellona, ne troverete in ogni angolo, ma anche per quanto riguarda i ristoranti stellati la città non si presenta impreparata.

Se volete trascorrere una serata tranquilla potrete cenare da Ten's, il tapas bar dello chef stellato Jordi Cruz, se invece siete in viaggio con amici e optate per un pranzo in versione casalinga non potete perdervi La Cova Fumada, un Piccolo ristorantino di cucina tipica catalana.

Per gli amanti del cibo sempre alla ricerca di novità gastronomiche, potrete fare una cena al Lasarte, ristorante stellato che negli ultimi anni ha guadagnato fama in tutto il mondo grazie anche alle recensioni positive sulle guide culinarie.

Barcellona è una città che vi stupirà, che sia un week end invernale, un viaggio d'affari o una vacanza estiva in famiglia.

Tra arte, buon cibo, e mare è il posto perfetto per trovare qualsiasi cosa si cerchi.