Lonely Planet, l'azienda leader nelle guide turistiche, ogni anno svela le migliori destinazioni da visitare almeno una volta nella vita. Il Best in Travel 2020 è redatto con il contributo degli autori e redattori sparsi in tutto il mondo.Il focus di quest'anno è la sostenibilità, in modo da aiutare il viaggiatore ad avere un impatto positivo sui luoghi che visiterà.

I Paesi da visitare

Il primo paese consigliato dalla guida è il Buthan, un minuscolo angolo di paradiso green dove non ci sono emissioni negative di carbonio.Inoltre, entro il 2020 diventerà la prima nazione biologica.

Al secondo post c'è l'Inghilterra dove sarà inaugurato l'England Coast Path, il sentiero più lungo del mondo.Segue la Macedonia, Aruba con le sue spiagge incontaminate orlate di palme e Swatini, una destinazione sconosciuta e sottovalutata dell'Africa meridionale. Al quinto posto c'è il Costa Rica che nel 2020 diventerà uno dei primi paesi ad emissioni 0, seguono Olanda, Liberia, Marocco e Uruguay.

Le città da visitare nel 2020

La prima città consigliata è Salisburgo, la città natale di Wolfgang Amadeus Mozart dove l'anno prossimo si festeggeranno i 100 anni del Festival di Salisburgo. Al secondo posto Washington che nel 2020 celebrerà il 100^ anniversario del XIX emendamento, la legge che concesse il diritto di voto alle donne.Al terzo posto l'Egitto dove aprirà i battenti il museo all'avanguardia situato a Giza. Seguono Galway, Bonn, La Paz, Kochi, Vancouver, Dubai e Denver.

Le regioni top da non perdere nel tuo viaggio 2020

La prima regione è la Via Della Seta, ideale per chi è in cerca di itinerari di viaggio più leggendari e originali al mondo. Il secondo posto se lo aggiudica l'Italia con le Marche, dove la bellissima Urbino guiderà le celebrazioni per il 500° anniversario della morte del grande pittore rinascimentale Donatello. Al terzo posto va a Tohoku in Giappone che celebrerà le Olimpiadi, seguono il Maine, LordHowe Island le spettacolari isole, Patrimonio dell'Unesco, LordHowe Island, la provincia del Guizhou, la provincia di Cadice, le spettacoli cascate dell'Argentina nord-orientale, il Golfo del Quarnaro e, per terminare, la Foresta Amazzonica, dove un viaggio ben pianificato e sostenibile fornirà un supporto allo sviluppo del turismo e alle comunità locali.

Best in Travel 2020 presenta una serie di destinazioni più o meno conosciute, molti dei quali sono dei veri e propri scrigni di bellezza da esplorare e vivere, sempre in un'ottima di ecosostenibilità al fine di lasciare un impatto minimo sul territorio e alle popolazioni che ci vivono. Insomma l'offerta è per tutti i tipi di viaggiatori.