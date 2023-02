Dal 16 al 22 febbraio 2023 a Colonia si celebra il 200° anniversario del Kölner Karneval (carnevale di Colonia), uno dei carnevali più importanti del mondo, le cui origini risalgono addirittura al Medioevo.

Breve cenno storico del carnevale di Colonia

La festa nasce nel 1814 a seguito della caduta di Napoleone. Con il ritiro delle truppe francesi l’euforia della popolazione era salita alle stelle, rischiando un degrado tra violenze e ribellioni. Si indisse pertanto una grande festa danzante mascherata ed allegorica che durò veramente a lungo.

Dal 1883 viene designato a capo del carnevale, per governare la città, un trio denominato "Dreigestirn".

Questo trio è composto da:

un principe chiamato "Seine Tollität" (Sua follia), colui il quale governa Colonia durante i festeggiamenti;

(Sua follia), colui il quale governa Colonia durante i festeggiamenti; una fanciulla chiamata "Ihre Lieblichkeith" (Sua amorosità o anche detta La vergine), colei che simboleggia la madre Colonia e, come da tradizione, viene interpretata da un uomo travestito;

(Sua amorosità o anche detta La vergine), colei che simboleggia la madre Colonia e, come da tradizione, viene interpretata da un uomo travestito; un contadino chiamato "Seine Deftigkeit" (Sua altezza). Questa figura simboleggia la forza e l'audacia della vecchia città imperiale oltre che esserne il suo custode, detenendo le chiavi della città nel suo cinturone.

Queste tre figure ricoprono tutt'oggi un ruolo fondamentale nella celebrazione e conduzione dei festeggiamenti.

Formalmente, seguendo le orme del passato, l'evento del carnevale a Colonia inizia ogni anno l'11 novembre, per fermarsi durante le feste natalizie e riprendere dopo la befana.

Svolgimento dell'evento

Durante la kermesse principale, ovvero dal 16 al 22 febbraio, bisogna aspettarsi di ricevere tanti dolci, e soprattutto, una miriade di Bützjer, ovvero i baci improvvisi dei partecipanti.

Ogni sera in tutta la città vi sono feste, balli mascherati incredibili, sfilate, danze e canti per tutte le vie, da Sud a Nord.

Il carnevale "di strada" si conclude con la grande parata pittoresca del Rosenmontag, la cui data è determinata dal calendario ecclesiastico, ogni il lunedì prima del Mercoledi delle Ceneri.

Non bisogna dunque mancare all’appuntamento della sfilata dei carri del Rosenmontag di lunedì 20 febbraio 2023, con inizio dalle 10:30.

Questo è senza dubbio il momento più seguito e col maggior numero di turisti. In un percorso di oltre 6 chilometri, sfileranno oltre 10.000 partecipanti, con più di 70 carri allegorici, splendidamente decorati per l'occasione e spesso relativi alla satira politica come vuole la tradizione.

Il martedì grasso si conclude ufficialmente il tour de force con l'incendio di Nubbel, uno spaventapasseri di paglia, il quale bruciando, rimetterà ai presenti tutti i peccati commessi durante il carnevale.

Sarà dunque un festeggiamento in pieno stile tedesco, fiumi di birra e tanta allegria, da non perdere assolutamente!

L'ingresso all'evento è gratuito, pertanto non è necessario prenotare un biglietto in anticipo.

Consigli utili e raccomandazioni

Il comitato del Kölner Karneval raccomanda vivamente di non mettersi al volante del proprio veicolo in condizioni non ottimali e di bere con moderazione. Riguardo al divertimento non ci sono vincoli, si può dare tranquillamente pieno sfogo alle più svariate fantasie in totale libertà.

Inoltre è vivamente consigliato organizzare il viaggio utilizzando i mezzi di trasporto pubblici quali treno, aereo o pullman. L'utilizzo dell'autoveicolo privato è disincentivato per motivi di sicurezza. Meglio programmare per tempo la trasferta e trovare un alloggio centrale per poter godere appieno dei festeggiamenti con tutta serenità e tranquillità, anche se è un'impresa quasi impossibile.