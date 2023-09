All'interno del Progetto Integrato territoriale di valorizzazione turistica del Medio Alto Agordino, è stata creata una competizione per premiare il "peggior turista dell'anno", valutando comportamenti consoni alla montagna ed al vivere in mezzo alla natura in modo consapevole e sostenibile; a vincere la gara, a cui hanno simpaticamente partecipato oltre 900 persone, è stata un'avvocata di Verona di 38 anni, che ha vinto così una "vacanza rieducativa" di cinque giorni in un paesino sperduto in montagna, così da alimentare il suo contatto con la natura e sensibilizzare al rispetto di essa.

La competizione del Medio Alto Agordino

La gara che si è svolta negli scorsi giorni è finanziata dal Fondo dei Comuni Confinanti e sostenuta da una rete di Comuni della provincia di Belluno tra cui Rocca Pietore, Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo, Cencenighe Agordino, San Tomaso Agordino e Taibon Agordino.

La vittoria è andata ad un'avvocata di Verona, che ora dovrà trascorrere cinque giorni nel villaggio di Bramezza, un centro abbandonato fra i comuni di San Tomaso, Rocca Pietore e Alleghe, vicino al Sasso Bianco, dove ci sarà un solo residente ad accoglierla, il sessantottenne Costante Rossi che è l'unico abitante della zona e che seguirà la donna nella sua esperienza di contatto con la natura e con la sostenibilità ambientale.

L'intervista alla vincitrice della competizione

Intervistata dal quotidiano Corriere del Veneto, che ha seguito la cronaca della vicenda, la donna vincitrice della particolare gara ha espresso il suo desiderio di "provare a ritrovare un contatto con la natura, dato che sono una donna moderna, al passo con i tempi e molto tecnologica, forse troppo".

L'avvocato ha raccontato di come "passo le giornate con il computer e subito dopo il lavoro vengono i social network, quindi passo da uno schermo ad un altro senza problemi tutto il giorno, e poi preferisco fare aperitivi rispetto ad una passeggiata in solitaria per meditare".

"Spero di riuscire a trovare un nuovo ritmo con questa esperienza, dato che non vorrei modificare completamente le mie abitudini ma trovare uno stile salutare che possa integrarsi alla perfezione per migliorare certi atteggiamenti", ha dichiarato la donna nell'intervista.

"Non sono abituata a fare caso ai contenitori di plastica che utilizzo, a quanta acqua uso sotto la doccia o ad usare l'auto anche per brevi spostamenti".

Nella nuova esperienza gli organizzatori si augurano che ai partecipanti possa essere illustrato un nuovo modo per vivere in modo più salutare e sostenibile, con un rispetto dell'equilibrio dell'ambiente senza deturparlo o mancare di rispetto nelle piccole cose in cui tutti possiamo fare la differenza.