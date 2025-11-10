Cambiano le procedure di imbarco per viaggiare con Ryanair. La società low cost irlandese ha introdotto una novità che sarà attiva a partire da mercoledì 12 novembre: la carta di imbarco dovrà essere esclusivamente digitale. I passeggeri non potranno più solcare i cieli con la carta di imbarco cartacea ma dovranno essere muniti di quella digitale, disponibile o tramite l’App di Ryanair o sul sito ufficiale della compagnia aerea.

Si tratta di una vera e propria svolta digitale che mira a velocizzare l’esperienza di viaggio oltre che ridurre i costi aeroportuali e migliorare la sostenibilità ambientale, eliminando l'uso di circa 300 tonnellate di carta all'anno.

Ryanair, carta di imbarco elettronica: la novità

Prima di salire a bordo di un aereo Ryanair [VIDEO] i passeggeri dovranno completare, tramite App o sul sito web, il chek-in. Una volta completato il check-in, la carta di imbarco elettronica apparirà automaticamente e dovrà essere mostrato ai controlli di sicurezza e al gate. Tutti coloro che si presenteranno in aeroporto senza aver completato il check-in online potranno comunque volare, ma dovranno pagare una vera e propria “tassa check – in”, un supplemento di 55 euro per l'emissione della carta d’imbarco al gate.

L’azienda low cost irlandese prevede anche soluzioni ad eventuali problemi tecnici in cui potrebbe incappare il viaggiatore con la carta di imbarco elettronica.

Nel caso in cui, una volta arrivati in aeroporto, lo smartphone si scarica o si perde prima dei controlli, allora la carta di imbarco sarà emessa gratuitamente in aeroporto, a condizione che il check-in online sia già stato completato in precedenza. Questo perché i dati del passeggero risultano già registrati a sistema e l'accesso al gate sarà comunque consentito.

Con questa svolta digitale l’App “myRyanair” è destinata a diventare uno strumento centrale non solo per il check-in ma anche per i servizi a bordo dell’aeromobile e per la gestione del volo. Negli ultimi anni, l’app è stata arricchita con funzioni innovative come l’ "Order to Seat" per ordinare cibi e bevande direttamente al posto; "Live Flight Information" per gli aggiornamenti in tempo reale su gate, orari ed eventuali ritardi e "Direct Disruption Updates" per le notifiche immediate su disservizi gestite dal Centro Operativo Ryanair.

La centralità dell’App “myRyanair” vuole rendere l’esperienza di viaggio “più veloce, smart e sostenibile”. La compagnia sottolinea che la transizione al 100% digitale replica il successo già ottenuto in altri settori (come festival musicali e concerti), offrendo maggiore efficienza e facilitando le operazioni di nuove prenotazioni in caso di disagi.

La novità introdotta da Ryanair ha portato con sé numerose critiche da parte di Assoutenti e dall’Associazione Italiana Agenti di Viaggio (AIAV). Per il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, è ingiusto tassare gli utenti meno avvezzi alla tecnologia. Della stessa opinione è il presidente AIAV, Fulvio Avataneo, che ritiene discriminatorio l'obbligo di carta di imbarco digitale per i passeggeri che hanno una scarsa dimestichezza con i supporti digitali.

“Se è vero che l’80% dei passeggeri già utilizza il sistema digitale, non si può ignorare il restante 20%, pari a circa 40 milioni di viaggiatori, molti dei quali anziani e senza smartphone”, ha spiegato il presidente Fulvio Avataneo. Per questo motivo che AIAV ha richiesto tavolo di confronto con Ryanair.