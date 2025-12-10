Nella tranquilla regione di Skåne, nel Sud della Svezia, nasce un progetto turistico decisamente innovativo, che ribalta il concetto di vacanza: si chiama Stay Quiet ed è un soggiorno totalmente gratuito in una tipica "stuga" immersa nella foresta, una piccola casetta, usata spesso come rifugio vicino a laghi o foreste. Nessun costo, nessun programma prestabilito, nessun contatto con la tecnologia. L’unica richiesta agli ospiti è quella di restare in silenzio.

Il soggiorno monitorato: il soggiorno finisce se superi i decibel

L’esperienza è semplice solo all’apparenza.

All’interno delle cabine è installato un misuratore di decibel che registra ogni rumore prodotto dagli ospiti. Se si oltrepassa la soglia stabilita, il soggiorno si conclude automaticamente il giorno successivo. Non si tratta di un gioco, ma un esperimento sociale che punta a far riscoprire uno dei beni più preziosi e trascurati del nostro tempo, il silenzio autentico.

Una sfida mentale più che fisica

Chi sceglie di partecipare viene catapultato in un contesto naturale incontaminato: boschi fitti, specchi d’acqua, sentieri battuti dal vento. Il vero ostacolo non è trattenere le parole, ma affrontare l’assenza di tutto ciò che riempie la vita quotidiana: traffico, notifiche, televisione, rumori di fondo.

Per molti visitatori, soprattutto urbani, il silenzio iniziale può risultare quasi destabilizzante, una sospensione del reale. Poi, lentamente, diventa una forma di cura: la mente rallenta, la respirazione cambia ritmo, la natura diventa percepibile in ogni dettaglio.

La Map of Quietude: dove il rumore non arriva

A supporto dell’iniziativa, la regione ha creato la Map of Quietude, una mappa dei luoghi più silenziosi di Skåne, selezionati per il loro bassissimo livello di inquinamento acustico. Non si tratta solo di una guida turistica, ma di un invito a considerare il silenzio come una risorsa capace di migliorare la qualità della vita: riduce lo stress, abbassa la pressione, aiuta il cuore a lavorare meglio.

Il silenzio diventa un lusso contemporaneo

Ideato da Visit Skåne, il progetto ha un duplice obiettivo: promuovere un turismo rispettoso dell’ambiente e sensibilizzare sul tema dell’inquinamento acustico, una forma di disturbo spesso sottovalutata. Al termine del soggiorno, ogni partecipante riceve un report personalizzato del proprio “paesaggio acustico”: non una playlist da ascoltare, ma l’elenco di tutto quello che non è stato udito durante la vacanza. Si tratta di una sorta di colonna sonora al contrario che racconta l’essenza dell’esperienza della vacanza in questa oasi di pace.