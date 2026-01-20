Ryanair [VIDEO]si rimbocca le maniche: l’intenzione è portare a bordo dei suoi voli low-cost un servizio Wi-Fi gratuito per i suoi passeggeri: “Vincerà la società che non ci farà pagare nulla”. Viene così esclusa dalla lista Starlink di Elon Musk, reputata troppo costosa per le tasche della compagnia aerea. Parte il botta e risposta sui social e la tensione sale, così il multimiliardario lancia un sondaggio su X: “Dovrei comprare RyanAir e mettere a capo qualcuno che si chiami davvero Ryan?”.

Buy Ryan Air and restore Ryan as their rightful ruler — Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2026

RyanAir e il Wi-Fi a bordo: l’intenzione c’è, ma ancora nessun accordo raggiunto

RyanAir sta lavorando attivamente per introdurre una grande novità per i suoi passeggeri: WiFi a bordo, ultraveloce e gratuito, disponibile a bordo dei suoi quasi 650 aerei di linea. La connessione internet in volo, infatti, non è più un lusso per pochi. Sempre più compagnie aeree stanno implementando questo servizio a bordo dei propri velivoli: pochi giorni fa è arrivato l'annuncio di Ita Airways (ex Alitalia, ora facente parte del gruppo Lufthansa), che inizierà l'installazione delle antenne satellitari entro la seconda metà del 2026.

In un’intervista al Corriere, il CEO Eddie Wilson ha dichiarato: “Stiamo parlando con tutti i fornitori di connettività satellitare presenti sul mercato: Starlink, Amazon, Vodafone. Alcuni sono meno avanzati di altri: non hanno ancora lanciato i satelliti in orbita bassa”.

Come emerge dalle parole dell’amministratore delegato, non è ancora stato raggiunto un accordo con nessuna delle compagnie sopra citate. Una delle più papabili è sicuramente Starlink di Elon Musk. RyanAir ha tuttavia accantonato l’idea di affidarsi a Musk per ragioni meramente economiche.

'Non siamo contrari a portare internet a bordo. Siamo contrari a pagare'

Il CEO Michael O’Leary ha parlato a Reuters dei motivi del rifiuto, confermando di non avere alcuna intenzione di adottare Starlink a bordo dei suoi aerei.

“Non siamo contrari all’idea di portare internet a bordo. Siamo contrari all’idea di pagare”. Infatti, in base a quanto emerso dalle sue parole, il CEO è fermamente convinto che i passeggeri non siano disposti a pagare una tariffa extra per avere a disposizione una connessione Wi-Fi durante i viaggi. Quindi, i costi dovrebbero ricadere nelle spalle dell’azienda che, tuttavia, dichiara di non essere in grado di sostenere questa spesa.

Infatti, O’Leary ha dichiarato che montare un’antenna sulla fusoliera dei propri velivoli comporterebbe – oltre ai costi di installazione – un considerevole incremento di peso e resistenza, che inciderebbe negativamente sul consumo di carburante. Secondo il CEO si parlerebbe di un incremento del 2% che, tradotto in termini economici, sarebbe pari a circa 200 milioni di euro in più all’anno.

Secondo le stime della società si tratterebbe di una spesa corrispondente circa a un dollaro in più per ogni passeggero trasportato. "Chi pagherà? Certamente né noi né i nostri passeggeri"

O'Leary conclude: “Ci piacerebbe offrire la connettività, ma serve una soluzione di business che non ci costi nulla. Quando ci sarà, la adotteremo. Ma non accetteremo costi aggiuntivi”.

Musk contro O’Leary su X: 'Il CEO di RyanAir è un idiota, licenziatelo'

La risposta di Musk non tarda ad arrivare su X. Il boss di Starlink si è espresso senza filtri, definendo l’amministratore delegato di RyanAir “disinformato” e addirittura “un completo idiota”. Ha poi scherzato sulla possibilità di comprare RyanAir per 35 miliardi solo per licenziare l’attuale CEO e sostituirlo con qualcuno che si chiami “Ryan".