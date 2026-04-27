Il 27 aprile 2026, Città del Messico ha celebrato un evento fondamentale per la sua infrastruttura di trasporto: l'inaugurazione di un nuovo collegamento ferroviario diretto verso l'aeroporto internazionale Felipe Angeles (AIFA). La cerimonia di apertura, che ha visto la partecipazione di importanti autorità locali e nazionali, ha segnato un passo decisivo per la modernizzazione della mobilità nella capitale messicana.

Questo innovativo servizio ferroviario connette ora direttamente il centro pulsante di Città del Messico con l'aeroporto Felipe Angeles, situato nella zona nord della metropoli.

Offrendo una comoda alternativa di trasporto pubblico, il treno è destinato a servire sia i viaggiatori che i cittadini, migliorando significativamente i collegamenti tra il cuore urbano e uno degli scali aerei più recenti e strategicamente vitali del Paese.

Dettagli e impatto del nuovo collegamento ferroviario

Il treno appena inaugurato è stato specificamente progettato per ottimizzare il trasferimento tra la città e l'aeroporto Felipe Angeles. Il suo principale beneficio è la riduzione dei tempi di percorrenza, che renderà il viaggio più rapido ed efficiente. Inoltre, il servizio contribuirà in modo sostanziale ad alleggerire il traffico stradale, notoriamente congestionato, sulle principali vie di accesso all'aeroporto.

Questa infrastruttura rappresenta una delle più significative novità nel sistema di trasporti della capitale, rispondendo efficacemente alla crescente domanda di soluzioni di mobilità efficienti verso l'aeroporto, che è stato inaugurato nel 2022.

L'aeroporto Felipe Angeles: ruolo e prospettive

L'aeroporto internazionale Felipe Angeles, situato nello Stato del Messico, a circa 45 chilometri dal centro di Città del Messico, è stato realizzato con l'obiettivo primario di decongestionare il traffico aereo dell'aeroporto internazionale Benito Juárez. Dalla sua apertura, si è affermato come un hub strategico cruciale per i collegamenti aerei, sia a livello nazionale che internazionale. L'inaugurazione di questo nuovo collegamento ferroviario costituisce un ulteriore e fondamentale sviluppo delle infrastrutture a servizio dell'aeroporto stesso.

L'obiettivo è chiaramente quello di migliorare l'accessibilità complessiva dello scalo e, di conseguenza, di accrescere la competitività dell'intero sistema aeroportuale che serve la vasta regione della capitale messicana. Un accesso più agevole e rapido è essenziale per consolidare il ruolo dell'AIFA come porta d'ingresso e di uscita per milioni di passeggeri ogni anno, rafforzando la sua posizione nel panorama dell'aviazione latinoamericana e globale.