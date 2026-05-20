Il Cineteatro Ferrari di Sapri si prepara ad accogliere la quarta edizione dei Quadri Generali del Turismo Sostenibile, un appuntamento di rilievo che pone al centro il ruolo strategico del turismo sostenibile come fondamentale leva di crescita economica, occupazionale e sociale. L'evento, promosso da Fenailp Turismo, si terrà il 21 e 22 maggio e vedrà la partecipazione di istituzioni, operatori del settore turistico, amministratori locali e rappresentanti del mondo produttivo, tutti uniti per discutere le future prospettive del comparto.

Per la prima volta dalla loro istituzione, i Quadri Generali del Turismo Sostenibile della Città di Salerno lasciano la storica sede della Camera di Commercio di Salerno per approdare nel cuore del Cilento.

Questa scelta di Sapri non è casuale, ma riflette la chiara volontà di portare il confronto sul futuro del turismo direttamente nei territori che sono protagonisti attivi della crescita del settore. Il programma delle due giornate è interamente dedicato all'analisi e all'approfondimento delle nuove prospettive del turismo sostenibile nel Mezzogiorno.

Strategie per la valorizzazione del territorio e l'accoglienza

Durante l'incontro, moderato dal giornalista Attilio Romita, i partecipanti si confronteranno su temi cruciali quali la sostenibilità, l'accoglienza e la valorizzazione del territorio. Saranno delineate le strategie più efficaci per rafforzare l'offerta turistica del Cilento e del Golfo di Policastro.

Un focus particolare sarà dedicato alle iniziative regionali volte alla promozione turistica e alla destagionalizzazione dei flussi, con un atteso intervento dell'assessore regionale al Turismo della Campania, Vincenzo Maraio, che illustrerà le direttive e i progetti della Regione.

L'appuntamento si prefigge anche l'obiettivo di intensificare il dialogo e la collaborazione tra imprese, istituzioni e associazioni di categoria sui temi legati allo sviluppo turistico del territorio salernitano. L'evento si conferma, dunque, un punto di riferimento essenziale per operatori del settore, amministratori, studiosi e rappresentanti delle istituzioni, favorendo un costruttivo confronto sulle strategie future e le opportunità di innovazione.

Il ruolo di Fenailp Turismo e l'importanza del contesto locale

Fenailp Turismo, in qualità di promotore dell'iniziativa, svolge un ruolo chiave nel rappresentare e sostenere le imprese del settore turistico, con una costante attenzione alla promozione di pratiche sostenibili e alla valorizzazione delle risorse locali. La decisione di ospitare la manifestazione a Sapri sottolinea l'importanza strategica del Cilento e del Golfo di Policastro come aree fondamentali per lo sviluppo del turismo sostenibile nella provincia di Salerno.

Nelle due giornate di lavori, il confronto tra istituzioni, esperti e operatori mirerà a individuare soluzioni condivise e innovative per il rafforzamento dell'offerta turistica.

L'attenzione sarà posta in particolare sulle esigenze specifiche del territorio e sulle molteplici opportunità che la sostenibilità può offrire. L'evento si consolida così come un'occasione privilegiata di dialogo e approfondimento sulle sfide attuali e le promettenti prospettive del turismo nell'intero Mezzogiorno.