Il Cineteatro Ferrari di Sapri si appresta a ospitare la IV edizione dei Quadri Generali del Turismo Sostenibile, un evento di rilievo promosso da Fenailp Turismo. L'appuntamento, fissato per il 21 e 22 maggio, segna una svolta significativa: per la prima volta, la manifestazione lascia la storica sede della Camera di Commercio di Salerno per approdare nel cuore del Cilento e del Golfo di Policastro. L'iniziativa mira a rafforzare il dialogo tra imprese, istituzioni e associazioni di categoria, ponendo al centro il ruolo strategico del turismo sostenibile come motore di crescita economica, occupazionale e sociale per l'intera provincia di Salerno.

Le due giornate di confronto vedranno la partecipazione di un ampio parterre di figure, tra cui istituzioni, operatori del settore turistico, amministratori locali e rappresentanti del mondo produttivo. I lavori saranno moderati dal giornalista Attilio Romita. Tra gli interventi attesi, quello dell’assessore regionale al Turismo della Campania, Vincenzo Maraio, che illustrerà le iniziative regionali per la promozione turistica e la destagionalizzazione dei flussi. Saranno presenti anche Alessandra Priante, presidente nazionale di ENIT S.p.A., il senatore Luigi Nave, componente dell’8ª Commissione permanente del Senato, e la dottoressa Rosanna Romano, direttrice generale delle Politiche Culturali e del Turismo della Regione Campania.

Strategie e Sviluppo per il Turismo Sostenibile

Al centro del dibattito vi saranno la sostenibilità, l’accoglienza e la valorizzazione del territorio, con un focus sulle strategie per il rafforzamento dell’offerta turistica del Cilento e del Golfo di Policastro. Questa edizione si distingue per un’impostazione più tecnica e operativa, coinvolgendo docenti universitari, studiosi ed esperti del settore. L'obiettivo è affrontare le principali sfide legate allo sviluppo turistico locale. Particolare attenzione sarà dedicata alle infrastrutture del sistema Salerno, considerate strategiche per la crescita turistica provinciale e cilentana. Si discuterà di mobilità, collegamenti ferroviari, rete aeroportuale, portualità turistica e viabilità, temi ritenuti cruciali per garantire la competitività dei territori del Mezzogiorno.

Un panel specifico, intitolato “Sostenibilità e Rigenerazione: oltre il turismo di massa”, esplorerà modelli di sviluppo capaci di valorizzare i territori senza comprometterne identità, ambiente e qualità della vita. Un altro approfondimento, “Prodotto ed Esperienza: l’identità come valore”, sarà dedicato al ruolo del patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico come elemento distintivo dell’offerta turistica del Sud Italia. Tra gli appuntamenti culturali, spicca la presentazione del libro di Luca Iovine, presidente dei Giovani Fenailp, “Un Ponte di Bellezza: dal Cilento all’Alto Adige andata e ritorno”, con la partecipazione di Roberto Huber, direttore della Cooperativa Turistica e Alta Badia Brand.

Il Cilento al Centro del Futuro Turistico

Il presidente nazionale di Fenailp Turismo, Marco Sansiviero, ha espresso la forte volontà di portare l'evento a Sapri, sottolineando come il Cilento rappresenti oggi uno dei territori più interessanti per costruire il turismo del futuro. “Portare i Quadri Generali fuori dalla Camera di Commercio di Salerno significa aprire un nuovo percorso di confronto direttamente nei territori. Quest’anno abbiamo scelto un approccio più tecnico e operativo, coinvolgendo università, esperti e professionisti capaci di offrire contributi concreti sulle grandi sfide del comparto turistico”, ha dichiarato Sansiviero. Entusiasta anche Matteo Martino, referente Fenailp per Sapri e il Basso Cilento, che ha evidenziato come la manifestazione rappresenti una straordinaria occasione di crescita e visibilità per il territorio, capace di accendere i riflettori sulle sue potenzialità, pur necessitando di programmazione, infrastrutture e sinergia tra istituzioni e operatori.

La IV edizione dei Quadri Generali del Turismo Sostenibile si configura così come un importante laboratorio di idee e progettualità, finalizzato a costruire un modello turistico innovativo, sostenibile e fortemente identitario. L’appuntamento di Sapri si preannuncia come un’occasione di grande rilievo per discutere delle nuove sfide del turismo e delle opportunità di sviluppo per il territorio salernitano e per l'intera Campania.