Il Metrò del Mare riprende le sue corse in Campania a partire dal 13 giugno 2026, offrendo una soluzione di mobilità marittima cruciale per residenti e turisti. Il servizio, gestito da Alicost S.p.A., collega strategicamente Salerno, il Cilento e la Costiera Amalfitana, proponendosi come un'alternativa efficiente e sostenibile al trasporto su gomma, alleggerendo il traffico e riducendo le lunghe percorrenze stradali.

La rete di collegamenti si articola in due linee principali. La Linea A1, operativa dal lunedì al venerdì, stabilisce un ponte marittimo tra Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano.

Questa tratta non solo facilita l'accesso al Cilento da Salerno, ma crea anche un collegamento diretto tra la costa cilentana e la rinomata Costiera Amalfitana, permettendo spostamenti agevoli tra due delle destinazioni turistiche più apprezzate della regione. La Linea A2, invece, è dedicata ai fine settimana e unisce Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate e Acciaroli, potenziando l'accessibilità alle località costiere del Cilento e supportando il flusso turistico nei giorni di maggiore affluenza.

Orari e Percorsi delle Linee

La Linea A1 sarà attiva dal 15 giugno al 4 settembre 2026. Le partenze mattutine da Salerno (Molo Manfredi) sono previste alle 07:45, con tappe a Positano, Amalfi, San Marco di Castellabate e arrivo ad Agropoli alle 10:54.

Il percorso di ritorno pomeridiano inizia da Positano alle 17:07, toccando le stesse località in ordine inverso, per concludere la corsa a Salerno alle 20:15. Per i fine settimana, la Linea A2 opererà dal 13 giugno al 6 settembre 2026. Le corse del sabato e della domenica prevedono la partenza da Salerno alle 08:00, con scali ad Agropoli, San Marco di Castellabate e arrivo ad Acciaroli alle 09:50. Il rientro da Acciaroli è fissato per le 18:25, con passaggi a San Marco di Castellabate e Agropoli, e arrivo a Salerno alle 20:15.

Tariffe e Modalità di Acquisto

Le tariffe del servizio sono state definite per essere accessibili, variando da 6 a 13,50 euro a seconda della tratta percorsa. A titolo esemplificativo, il biglietto da Salerno per Agropoli costa 10,50 euro, per San Marco di Castellabate 12,00 euro e per Acciaroli 13,00 euro.

I collegamenti interni tra le diverse località del Cilento partono da 6,00 euro. I titoli di viaggio sono già disponibili per l'acquisto online attraverso il portale ufficiale di Alicost S.p.A., garantendo comodità e facilità di prenotazione.

Impegno per la Sostenibilità e l'Integrazione Territoriale

L'attivazione del Metrò del Mare riafferma l'impegno di Alicost S.p.A. nella promozione di un modello di mobilità sostenibile. Questo servizio è concepito per armonizzare le esigenze del turismo con la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione delle risorse locali. Il trasporto marittimo si configura come una valida alternativa all'uso dell'automobile, contribuendo attivamente alla riduzione delle emissioni inquinanti, alla diminuzione del traffico stradale e al miglioramento complessivo della qualità della vita nelle aree costiere.

Parallelamente, il servizio favorisce una fruizione più equilibrata e sostenibile delle destinazioni turistiche, rafforzando l'integrazione e la sinergia tra i territori del Cilento e della Costiera Amalfitana.

Per qualsiasi informazione o necessità di assistenza, la compagnia mette a disposizione il proprio portale ufficiale e contatti telefonici dedicati. Il Metrò del Mare si conferma così un'iniziativa strategica per la mobilità estiva in Campania, valorizzando il ricco patrimonio naturale e culturale delle coste regionali con un'opzione di viaggio efficiente e rispettosa dell'ambiente.