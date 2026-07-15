L'Abruzzo si posiziona al terzo posto in Italia per la crescita del turismo internazionale nel primo semestre del 2026. Secondo un'elaborazione dell'Ufficio studi di Confcommercio Abruzzo su dati del Viminale, raccolti tramite la piattaforma Alloggiati Web della Polizia di Stato, gli arrivi di visitatori stranieri nella regione sono aumentati del 14,04% rispetto allo stesso periodo del 2025. Solo Calabria (+23,19%) e Puglia (+14,63%) hanno registrato tassi di crescita superiori.

A livello nazionale, gli arrivi turistici complessivi sono cresciuti del 4,43%.

La componente italiana ha segnato un aumento dell'1,97%, mentre quella estera ha raggiunto il 6,4%. Il presidente di Confcommercio e Federalberghi Abruzzo, Giammarco Giovannelli, ha sottolineato che il sistema turistico abruzzese rappresenta un pilastro dell'economia regionale. Giovannelli ha evidenziato come l'aumento delle ricerche di voli verso l'Italia e l'Abruzzo, insieme al potenziamento dei collegamenti aerei, contribuiscano a questa crescita, menzionando anche un futuro collegamento Pescara–New York come possibile opportunità.

Dettagli sui dati e confronto nazionale

Il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega al Turismo, Daniele D’Amario, ha dichiarato che “essere oggi la terza regione italiana per crescita delle presenze turistiche straniere è un risultato che ci riempie di orgoglio e premia il grande lavoro svolto nella promozione e nella valorizzazione dell’Abruzzo”.

D’Amario ha anche sottolineato che la media italiana degli arrivi internazionali si attesta al 6,45%, mentre la crescita complessiva è del 4,43%, valori inferiori rispetto a quelli dell’Abruzzo.

La strategia regionale, secondo D’Amario, si basa sulla promozione del territorio, il miglioramento dei collegamenti e la valorizzazione delle risorse locali, tra cui natura, borghi, enogastronomia ed eventi. Un riconoscimento particolare viene attribuito agli operatori turistici per la qualità dei servizi offerti. L’obiettivo ora è consolidare questi risultati e rafforzare la competitività dell’Abruzzo sui mercati internazionali.

Fattori di attrattività e sfide future

L’Abruzzo beneficia di un crescente interesse da parte dei turisti europei per esperienze legate ai borghi, alla natura, all’enogastronomia e al turismo all’aria aperta.

Il presidente Giovannelli ha affermato che la sfida futura sarà trasformare l’aumento dei visitatori stranieri in una crescita stabile, puntando su servizi di qualità e su un'offerta sempre più competitiva a livello internazionale.

Il traguardo raggiunto viene considerato come un punto di partenza per continuare a investire nella crescita del settore turistico e puntare ai vertici della classifica italiana sia per sviluppo sia per qualità dell’offerta.