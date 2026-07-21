Cagliari ha avviato un'innovativa iniziativa di turismo rivolta alla generazione Z (15-29 anni). Il progetto Eda-Z, in corso nell'estate e autunno 2026, offre esperienze che vanno oltre la visita tradizionale, focalizzandosi su attività all'aperto e di sensibilizzazione ambientale in luoghi come il Poetto e il parco di Molentargius. Il programma include esplorazioni "green" in bicicletta, uscite in mare con kayak o sup, ecosafari e gare di raccolta rifiuti sul litorale. Sessanta giovani partecipano, organizzati in squadre internazionali miste, affrontando missioni di esplorazione nel sistema Molentargius-Saline, usando vari strumenti e un'app dedicata per raccogliere indizi, osservare habitat e specie animali e contribuire a una mappatura collaborativa della biodiversità.

Obiettivi e partner del progetto Eda-Z

Il progetto Eda-Z è un'iniziativa transfrontaliera finanziata da fondi europei Interreg marittimo Italia-Francia, che coinvolge Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica e Costa Azzurra. L'assessora comunale all'Istruzione, Giulia Andreozzi, ha evidenziato l'importanza dei siti scelti. L'amministrazione valuta l'estensione della partecipazione alla generazione alfa (2-12 anni) e ai giovani adulti (30-45 anni).

Questo turismo esperienziale mira a migliorare il benessere psicofisico e l'inclusione sociale dei giovani. Le attività sono pensate per stimolare socializzazione, motricità e conoscenza dell'ambiente naturale, creando nuove opportunità di impiego transfrontaliero.

Focus sul parco di Molentargius

Nel parco di Molentargius, la "giornata tipo" prevede l'organizzazione in squadre internazionali per l'esplorazione e la raccolta dati sulla biodiversità. Luisanna Massa, responsabile del settore Ambiente dell'area umida, ha evidenziato che la visita mira a sensibilizzare ai valori ambientali e al giusto approccio verso la natura. L'esperienza include pasti all'aperto e pernottamento in tenda.

Il progetto Eda-Z si configura come un test cruciale per valutarne l'efficacia e la potenziale espansione, con l'obiettivo di consolidare un'offerta turistica per Cagliari e i territori partner che sia innovativa, sostenibile e formativa.