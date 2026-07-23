Nel cuore della Provenza esiste un territorio capace di sorprendere a ogni curva: sono le Gorges du Verdon, uno degli scenari naturali più spettacolari della Francia, conosciute anche come il "Grand Canyon d’Europa".

Tra gole profonde, acque dalle sfumature turchesi, piccoli borghi in pietra e paesaggi immersi nel verde, il Verdon rappresenta una destinazione ideale per chi cerca una vacanza a contatto con la natura, lontana dal turismo più frenetico.

Situate tra il dipartimento del Var e le Alpi dell’Alta Provenza, le Gorges du Verdon sono state modellate nel corso dei millenni dal fiume Verdon, che ha scavato nella roccia calcarea creando un paesaggio unico nel suo genere.

Dove soggiornare: il Camping Les Restanques du Verdon

Per esplorare questa zona con calma, una buona soluzione è scegliere una base immersa nella natura. Tra le strutture che meglio interpretano lo spirito della Provenza c’è il Camping Les Restanques du Verdon (quartier brun, Bauduen), un campeggio a conduzione familiare immerso tra alberi e vegetazione. Situato nella zona di Bauduen, rappresenta un punto strategico per raggiungere il Lac de Sainte-Croix e le principali attrazioni del Verdon.

La struttura conserva un'atmosfera autentica e rilassata, legata alle tradizioni locali. Il campeggio valorizza il territorio anche attraverso la produzione di prodotti locali, tra cui l’olio d’oliva. Un elemento particolarmente interessante per chi viaggia con animali è l’accoglienza riservata agli amici a quattro zampe: il camping permette infatti di soggiornare insieme al proprio cane, offrendo spazi verdi e possibilità di passeggiate nella natura.

Il Lac de Sainte-Croix, il cuore azzurro del Verdon

Tra le prime tappe da non perdere c’è il Lac de Sainte-Croix, un lago dalle incredibili tonalità che vanno dal verde smeraldo all’azzurro intenso. Il piccolo borgo di Bauduen, affacciato direttamente sul lago, è uno dei punti più piacevoli per vivere questo paesaggio. Qui è possibile fermarsi da Playa Location (La plage, Bauduen), rilassarsi con una bevanda fresca sulle rive del lago e noleggiare diverse attrezzature per vivere l’acqua: barche elettriche, canoe, kayak, paddle o pedalò. Chi viaggia con il proprio cane può vivere questo momento insieme al suo amico a quattro zampe, portandolo con sé sull'imbarcazione.

Un giro lungo la costa permette di scoprire angoli tranquilli e piccole insenature, godendo del panorama delle montagne che circondano il lago.

Il Lac de Sainte-Croix è un luogo da vivere lentamente, perfetto sia per chi cerca relax sia per chi desidera praticare attività all’aria aperta.

Dall'altro lato del lago, merita una sosta anche la Plage de l’Amour, un luogo dal fascino particolare che deve il suo nome alla presenza di alcuni alberi dalla forma che ricorda un cuore, diventati uno dei simboli più fotografati di questa zona.

Qui il paesaggio regala una sensazione quasi mediterranea: le acque limpide del Lac de Sainte-Croix, con le loro sfumature turchesi, ricordano più un tratto di mare che un lago di montagna. Un angolo perfetto per fermarsi, fare un bagno o semplicemente ammirare il panorama lasciandosi sorprendere dai colori della natura.

Pont du Galetas: entrare nel cuore delle Gorges du Verdon

Tra i luoghi più iconici del Verdon c’è sicuramente il Pont du Galetas, il punto in cui il Lac de Sainte-Croix incontra l’ingresso delle spettacolari Gorges du Verdon.

Dopo aver ammirato il panorama dal ponte, vale la pena scendere verso la spiaggia sottostante, dove è possibile parcheggiare e raggiungere la zona di MYC Plage, una base nautica situata proprio all’ingresso delle gole, nel comune di Aiguines. Qui è possibile noleggiare un pedalò e vivere uno dei momenti più emozionanti del viaggio: un percorso suggestivo tra le acque del Verdon, circondati dalle alte pareti rocciose del canyon. Anche questa esperienza può essere condivisa con il proprio cane, rendendola ancora più speciale.

Il tragitto permette di addentrarsi nelle gole, ammirando da una prospettiva privilegiata le spettacolari falesie calcaree, la vegetazione e le incredibili tonalità dell’acqua. Un’esperienza adatta a coppie, famiglie e a chiunque voglia scoprire il lato più scenografico del Verdon. Navigare in mezzo a questo paesaggio regala una sensazione unica: il rumore dell’acqua, il silenzio delle montagne e la maestosità delle gole fanno percepire tutta la forza della natura che ha modellato questo territorio nel corso dei millenni.

Moustiers-Sainte-Marie, il borgo sospeso nella roccia

A pochi chilometri, si trova Moustiers-Sainte-Marie, considerato uno dei borghi più belli della Provenza. Costruito ai piedi di una parete rocciosa, conquista con le sue case in pietra, i fiori, le fontane, le botteghe artigiane e le stradine caratteristiche.

Passeggiare nel centro storico significa scoprire una Francia autentica, fatta di piccoli dettagli: terrazze panoramiche, prodotti locali e un'atmosfera tranquilla che invita a rallentare.

Per gli appassionati di gastronomia, una sosta interessante è la Maison Bondil, boucherie e charcuterie nel cuore del borgo. Questa realtà familiare, con una lunga tradizione nel territorio, propone specialità locali e prodotti della gastronomia provenzale: salumi artigianali, preparazioni tipiche e tante prelibatezze da scoprire: un indirizzo ideale per acquistare prodotti tipici o per portare con sé un assaggio dei sapori della Provenza.

Dopo aver passeggiato tra le stradine del borgo, vale la pena concedersi una pausa in uno dei locali del centro.

Un indirizzo interessante è La Petite Moustiéraine, un bar caratteristico situato nel cuore di Moustiers-Sainte-Marie, perfetto per fermarsi a bere una birra fresca o sorseggiare un cocktail in un ambiente dall’atmosfera originale.

Un momento semplice, ma capace di restituire tutto il piacere della Provenza: sedersi, osservare il via vai del paese e lasciarsi conquistare dai ritmi tranquilli di uno dei borghi più affascinanti del Verdon. Moustiers non è soltanto una tappa fotografica, ma un luogo da vivere con calma, lasciandosi conquistare dal suo fascino, dai suoi sapori e dall’atmosfera tipica dei villaggi provenzali.

Aups, tra arte, tradizioni e sapori provenzali

Il viaggio alla scoperta del Verdon può proseguire verso Aups, una cittadina dal forte carattere provenzale, meno conosciuta rispetto ad altre mete della zona, ma ricca di autenticità.

Passeggiare per le sue strade significa scoprire un paese ancora profondamente legato alle proprie tradizioni: piazze, mercati, botteghe locali e piccoli negozi raccontano una Provenza genuina, dove il rapporto con il territorio è ancora molto presente.

Aups è conosciuta soprattutto per il tartufo nero della Provenza, tanto da essere considerata una delle capitali francesi di questo prezioso prodotto. La gastronomia locale però racconta molto altro: olio d’oliva, miele, formaggi, salumi e specialità artigianali esprimono una cultura del gusto profondamente legata alla terra.

Per chi ama scoprire i sapori autentici dei luoghi visitati, merita una sosta la Boucherie Aupsoise Damien et Clémentine, una macelleria del paese dove trovare prodotti gastronomici locali e preparazioni curate con attenzione.

Un indirizzo interessante per acquistare qualche specialità provenzale e ottime carni, vivendo un momento di reale quotidianità.

Gli appassionati d’arte possono invece visitare il Musée Simon Segal, piccolo museo dedicato all’arte contemporanea che custodisce opere del Novecento. Una tappa culturale raccolta e particolare, perfetta per alternare natura, storia e tradizioni durante la scoperta del Verdon.

Aups rappresenta quindi un volto diverso di questo territorio: un luogo dove incontrare la Provenza più autentica attraverso i suoi sapori, la sua cultura e la sua atmosfera.

Cascade de Sillans: una cascata da scoprire nella natura

Tra le escursioni più suggestive nei dintorni del Verdon c’è la Cascade de Sillans, una meraviglia naturale immersa nella vegetazione.

Un breve percorso conduce davanti a un salto d’acqua di circa 40 metri, dove il colore turchese della piscina naturale crea uno scenario sorprendente. È una tappa perfetta per chi desidera alternare panorami, borghi e momenti di tranquillità nella natura.

Quando visitare le Gorges du Verdon

La primavera e l’inizio dell’autunno sono periodi ideali per visitare il Verdon: il clima è piacevole e le principali attrazioni sono meno affollate. L’estate è il momento migliore per vivere il lago e praticare attività acquatiche, ma è consigliabile prenotare in anticipo soggiorni e noleggi.

Un angolo di Francia autentica

Le Gorges du Verdon non sono soltanto una meta instagrammabile, ma un territorio da vivere con lentezza.

Tra natura spettacolare, borghi ricchi di storia, sapori provenzali e attività all’aria aperta, il Verdon rappresenta una delle destinazioni più affascinanti della Francia meridionale. Un luogo dove ogni strada può regalare un nuovo panorama e dove la bellezza della natura si incontra con l’autenticità della Provenza.