La compagnia croata di trasporto passeggeri via mare, Jadrolinija, ha inaugurato una nuova linea veloce che collega direttamente Ancona e Zara (Zadar). Questo servizio marittimo, operativo fino al 30 agosto 2026, rappresenta un significativo potenziamento dei collegamenti tra Italia e Croazia, offrendo ai viaggiatori una soluzione più rapida e pratica per attraversare l'Adriatico. L'avvio ufficiale è stato celebrato il 6 luglio nel porto di Zara (Gaženica), dove il catamarano Jelena, proveniente da Ancona con i primi passeggeri, ha ricevuto un'accoglienza formale.

La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle autorità locali, della stessa Jadrolinija e dei media, sottolineando l'importanza di questa tratta internazionale.

Il cuore di questo innovativo collegamento è il catamarano veloce Jelena, un'unità tra le più moderne e performanti della flotta Jadrolinija. Con una capacità di trasporto di ben 400 passeggeri, il Jelena è progettato per garantire un viaggio confortevole e, soprattutto, estremamente rapido. La traversata tra le due sponde dell'Adriatico si completa in circa quattro ore, stabilendo un nuovo standard come il collegamento marittimo più veloce tra Italia e Croazia. Il servizio prevede un'offerta di cinque partenze settimanali, con tariffe competitive che partono da 100 euro per gli adulti e 50 euro per i bambini fino ai 12 anni, rendendo il viaggio accessibile a diverse tipologie di viaggiatori.

Orari e Frequenze della Linea Veloce Ancona-Zara

La linea veloce Ancona-Zara sarà attiva per tutta la stagione estiva, dal 26 giugno 2026 al 30 agosto 2026. Nelle prime settimane di operatività, specificamente dal 26 al 28 giugno, le partenze da Zara sono state programmate nei giorni di venerdì, sabato e domenica. L'orario di partenza è fissato per le 08:00, con arrivo ad Ancona previsto per le 12:00. Successivamente, dal 3 luglio fino alla conclusione del servizio il 30 agosto, la frequenza delle corse aumenterà significativamente, passando a cinque partenze settimanali. Queste saranno disponibili il lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, mantenendo invariati gli orari di partenza e arrivo.

Per garantire la migliore pianificazione del viaggio, si raccomanda ai passeggeri di consultare sempre i calendari aggiornati sul sito ufficiale di Jadrolinija, al fine di verificare la disponibilità e gli orari precisi delle corse.

Jadrolinija: Un Ponte tra Italia e Croazia

Jadrolinija, riconosciuta come la principale compagnia croata nel settore del trasporto passeggeri via mare, continua a consolidare il suo ruolo strategico nell'Adriatico. Con l'introduzione di questa nuova linea veloce tra Ancona e Zara, la compagnia non solo espande la sua rete di collegamenti, ma offre anche una soluzione estremamente efficiente e conveniente per chi viaggia tra Italia e Croazia. L'impiego del catamarano Jelena, con le sue avanzate caratteristiche di capacità e velocità, è fondamentale per ridurre drasticamente i tempi di traversata rispetto alle rotte marittime tradizionali, facilitando così gli spostamenti e promuovendo il turismo e gli scambi tra le due nazioni.