Dal 2 al 4 ottobre 2026, a Lancianofiera, Polo Fieristico d'Abruzzo, si terrà la prima edizione del Salone regionale del Turismo “Piacere, Abruzzo!”. L’evento è la prima vetrina unificata dell’offerta turistica abruzzese, per creare sinergia tra territori, istituzioni e imprese, valorizzare le eccellenze locali e promuovere il brand Abruzzo sui mercati nazionali e internazionali.

La presentazione ufficiale si è tenuta a Pescara, nella sede della Regione Abruzzo, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Daniele D'Amario. All’incontro hanno partecipato anche Ombretta Mercurio, presidente di Lancianofiera, i dirigenti delle Camere di Commercio di Chieti-Pescara e Gran Sasso, Tosca Chersich e Salvatore Florimbi, Claudio Ucci, direttore di Abruzzo Travelling, e Maria Ida Troilo, assessore del Comune di Lanciano.

Obiettivi e struttura del Salone

Il Salone “Piacere, Abruzzo!” nasce per segnare una svolta strategica nella promozione turistica regionale. Daniele D’Amario ha dichiarato: “Oggi è un giorno importante perché cambiamo il paradigma: presentiamo l'Abruzzo a casa nostra. Fino a qualche tempo fa, sostenevo che l'Abruzzo fosse il segreto meglio custodito al mondo. Oggi lo è un po' meno grazie al grande lavoro fatto per promuovere la nostra regione”.

L’iniziativa si articola su due dimensioni principali. La prima, denominata BuyAbruzzo, è dedicata al business e prevede un’area B2B dove strutture ricettive, consorzi e imprese abruzzesi incontreranno buyer nazionali e internazionali. Oltre trenta tour operator esteri hanno già confermato la partecipazione.

La seconda dimensione è aperta al pubblico e comprende workshop, laboratori sul turismo responsabile e percorsi enogastronomici, rivolti a cittadini, famiglie e appassionati.

Partecipazione internazionale e calendario eventi

Il Salone sarà accompagnato da una campagna promozionale con il claim “L'Abruzzo non si sogna, si vive”. A supporto dell’iniziativa, la Regione e i partner hanno previsto un calendario di eventi “fuori salone” durante i mesi estivi, oltre a “fam trip esperienziali” riservati ai buyer internazionali nelle quattro province abruzzesi: Teramo, L'Aquila, Pescara e Chieti. Questi viaggi di familiarizzazione permetteranno agli operatori di conoscere direttamente le bellezze, i borghi e le tradizioni della regione.

Nel corso della presentazione, Daniele D’Amario ha sottolineato i risultati: nei primi sei mesi del 2026 il turismo abruzzese ha registrato un incremento del 14% nel turismo internazionale, posizionandosi al terzo posto in Italia per crescita del turismo estero. Nel 2025 le presenze turistiche hanno sfiorato quota nove milioni. L’iniziativa è sostenuta da una partnership istituzionale tra Regione Abruzzo, Camere di Commercio Chieti-Pescara e Gran Sasso, Polo Fieristico Lancianofiera e Abruzzo Travelling.