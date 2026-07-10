Il Grand Hotel Timeo di Taormina, parte del prestigioso gruppo Belmond, ha ottenuto un riconoscimento di grande rilievo internazionale, posizionandosi tra i 15 migliori resort d'Europa e tra i 10 migliori resort d'Italia. Questo prestigioso risultato è stato annunciato nell'ambito dei Travel + Leisure World’s Best Awards 2026, giunti alla loro 31ª edizione e considerati tra i premi più autorevoli e influenti nel settore dei viaggi a livello globale.

Il riconoscimento è il frutto di un vasto sondaggio annuale che ha coinvolto oltre 207.000 lettori della rinomata rivista Travel + Leisure.

Questi lettori hanno espresso più di 661.000 voti, valutando oltre 10.000 esperienze di viaggio in tutto il mondo, a testimonianza dell'ampia portata e credibilità di questi premi.

Un aspetto particolarmente significativo è che il Grand Hotel Timeo si distingue come l'unica struttura siciliana a essere inclusa in questa prestigiosa classifica europea. Massimiliano Puglisi, general manager del Timeo, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Siamo onorati di essere stati riconosciuti dai Travel + Leisure World’s Best Awards 2026 tra i migliori resort d'Europa e d'Italia. Per il Grand Hotel Timeo, unica struttura siciliana a raggiungere questo importante riconoscimento, il premio è testimonianza di dedizione all'eccellenza e di immensa passione per l'ospitalità”.

L'Eccellenza del Grand Hotel Timeo

Inaugurato nel lontano 1873, il Grand Hotel Timeo vanta una storia ricca e un fascino senza tempo. La sua identità è profondamente legata ai suoi magnifici giardini terrazzati, che offrono panorami mozzafiato e un'atmosfera di serena bellezza, e alla sua caratteristica piscina in pietra, perfettamente integrata nel paesaggio circostante. La proposta culinaria del resort è un vero e proprio omaggio alla tradizione siciliana, con una cucina locale raffinata che esalta ingredienti di altissima qualità, come i celebri pomodorini Pachino e i pregiati pistacchi di Bronte. Ogni dettaglio contribuisce a creare un'esperienza immersiva nel paesaggio e nella cultura siciliana, garantendo agli ospiti servizi di alto livello e uno stile elegante e distintivo.

Il Contesto Internazionale e il Primato Italiano

La classifica dei 15 migliori resort d'Europa per il 2026, elaborata da Travel + Leisure, evidenzia una netta predominanza dell'Italia nel settore dell'ospitalità di lusso. Il nostro Paese si aggiudica ben dieci posizioni su quindici, confermando il suo ruolo di primo piano e la sua eccellenza riconosciuta a livello globale. Il Grand Hotel Timeo si posiziona con orgoglio accanto ad altri rinomati resort italiani e internazionali, tutti selezionati in base a criteri rigorosi che includono la qualità dei servizi offerti, l'ubicazione, le caratteristiche uniche di ogni struttura e, soprattutto, la qualità complessiva dell'esperienza garantita agli ospiti. Questo risultato sottolinea la capacità dell'Italia di offrire un'ospitalità di lusso che continua a incantare e soddisfare i viaggiatori più esigenti di tutto il mondo.