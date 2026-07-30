Il Comune di Loiri Porto San Paolo ha aderito al protocollo d'intesa 'Il Patto Orizzonte Gallura‑Gallura All Seasons', iniziativa per trasformare la Gallura in destinazione turistica accogliente e accessibile dodici mesi l'anno. La firma del sindaco Francesco Lai si unisce a quella di altri comuni come Alghero, Castelsardo, Olbia e San Teodoro. L'accordo, siglato con Camera di Commercio Nord Sardegna, Geasar e Confcommercio Nord Sardegna, mira a ridefinire le dinamiche del turismo isolano, superando la visione esclusivamente estiva.

Il cuore del patto è il Fondo per la destagionalizzazione turistica, operativo dall'autunno e a pieno regime entro il 2027. La dote finanziaria è garantita dall'impegno congiunto dei partner: i comuni destinano una quota della tassa di soggiorno, mentre la Camera di Commercio ha istituito un fondo dedicato, pareggiato da un contributo di pari importo di Geasar. L'obiettivo è strutturare un ecosistema produttivo maturo che generi valore per tutto l'anno.

Le voci del Patto Orizzonte Gallura

Il sindaco Francesco Lai ha definito l'adesione una "scelta di responsabilità e visione", sottolineando come sia "indispensabile fare squadra" per allungare la stagione, data la posizione strategica del comune. Silvio Pippobello, AD di Geasar, ha rimarcato che l'accordo "rafforza un metodo di lavoro condiviso" tra istituzioni e operatori, essenziale per "valorizzare la destinazione anche oltre i mesi di punta".

Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio Nord Sardegna, ha spiegato che il Fondo è "l'investimento necessario per trasformare la stagionalità da limite strutturale a straordinaria leva di competitività internazionale". Martina Fogu, presidente della Riviera di Gallura Confcommercio, ha evidenziato come la crescente adesione dei comuni dimostri una "volontà diffusa di fare rete".

Fondo e prospettive di sviluppo

Il Fondo per la destagionalizzazione turistica finanzierà progetti per attrarre visitatori nei mesi invernali e di bassa stagione. La Camera di Commercio Nord Sardegna coordinerà le risorse con Geasar e gli altri enti. Il protocollo è aperto a nuove adesioni di amministrazioni, enti pubblici e imprese, con l'ambizione di incentivare i flussi e valorizzare l'identità profonda e il patrimonio naturale del territorio, oltre al prodotto balneare, trasformando il potenziale inespresso in ricchezza.