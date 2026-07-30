Ad Ancona è stata presentata la "Ciclovia dei Borghi più belli d’Italia nelle Marche". Questo progetto cicloturistico propone cinque itinerari per collegare venti borghi marchigiani, tutti parte del circuito nazionale "Borghi più belli d’Italia". L'iniziativa, illustrata dall’Associazione Borghi più belli d’Italia nelle Marche, valorizza il territorio tramite il cicloturismo.

I cinque itinerari offrono percorsi tematici, permettendo ai cicloturisti di esplorare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico delle Marche. Ogni tracciato connette diversi borghi, attraversando zone di interesse culturale e naturale.

L'iniziativa promuove il turismo lento e sostenibile, favorendo la scoperta di centri minori.

Dettagli dei percorsi e borghi coinvolti

Il progetto coinvolge venti borghi marchigiani, membri del circuito "Borghi più belli d’Italia". I percorsi sono ideati per essere accessibili a ciclisti di ogni livello, da esperti a famiglie, con difficoltà variabili e servizi di accoglienza. L'obiettivo è incentivare un turismo di qualità che generi benefici concreti per le economie locali.

La ciclovia è un'opportunità strategica per connettere le eccellenze del territorio marchigiano. I borghi selezionati sono noti per patrimonio storico, architettonico e tradizioni enogastronomiche. L'iniziativa si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione e promozione regionale.

L'Associazione Borghi più belli d'Italia nelle Marche

L’Associazione Borghi più belli d’Italia nelle Marche è la sezione regionale dell'organizzazione nazionale che tutela e valorizza i piccoli centri italiani di pregio storico e artistico. L'associazione favorisce la conoscenza e la fruizione dei borghi, supportando progetti di sviluppo sostenibile e iniziative di turismo culturale e ambientale.

La ciclovia è un ulteriore passo nella promozione del territorio marchigiano, focalizzata su un turismo attento all’ambiente e alla scoperta delle tradizioni locali. Si rivolge a residenti e visitatori, offrendo nuove opportunità di esplorazione e valorizzazione delle risorse regionali.