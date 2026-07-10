Monaco ha accolto nel 2025 circa 6,7 milioni di visitatori, generando un indotto diretto di 1,4 miliardi di euro. Questi dati provengono da un'analisi approfondita commissionata dal governo del Principato, condotta dall'Istituto monegasco di statistica e studi economici (Imsee) e dalla Direzione del turismo e dei congressi (Dtc). Lo studio, basato su un campione di oltre 17.000 visitatori, ha delineato un quadro dettagliato delle abitudini di spesa e della provenienza dei flussi turistici.

Il profilo dei visitatori e la loro spesa

L'indagine ha distinto tra i visitatori giornalieri, che costituiscono la stragrande maggioranza (92,5%) e non pernottano nel Principato, e i turisti che trascorrono almeno una notte, pari al 7,5%.

I primi, con una permanenza media di 1,2 giorni, spendono circa 76 euro al giorno, destinando quasi la metà a cibo e bevande e 21 euro allo shopping. Sebbene numericamente inferiori, i turisti che pernottano sono responsabili di oltre il 60% della spesa totale del settore. La loro permanenza media si estende a 3,8 giorni, con una spesa giornaliera di 348 euro, di cui la metà è dedicata all'alloggio. La spesa complessiva per visita raggiunge i 1.670 euro, cifra che sale a 2.365 euro durante il mese del Gran Premio di Formula 1, evidenziando il valore aggiunto di questa tipologia di clientela.

Provenienza internazionale e modalità di accesso

La Francia si conferma il principale paese di provenienza per i visitatori complessivi (49,6%), seguita da Italia (7,4%), Stati Uniti (5,3%) e Regno Unito (5,2%).

Per i soli turisti che pernottano, le proporzioni cambiano leggermente: Francia (26,4%), Italia (14,1%), Stati Uniti (9,9%) e Regno Unito (8,7%). Un dato significativo riguarda i visitatori provenienti dal Vicino e Medio Oriente, che, pur rappresentando solo il 2% dei pernottamenti, registrano la spesa media giornaliera più alta, superando i 1.000 euro. Per quanto riguarda le modalità di arrivo, quasi il 2% dei turisti opta per l'elicottero e, nei mesi estivi, il 6% sceglie di soggiornare a bordo di imbarcazioni. La maggior parte dei visitatori raggiunge il Principato in auto o con veicoli a noleggio (42,6%) o in treno (33,3%).

L'impatto economico del turismo monegasco

Il settore turistico ha contribuito in modo significativo all'economia di Monaco nel 2025, rappresentando il 6,8% del fatturato totale del Principato, escludendo il comparto finanziario e assicurativo.

Le principali motivazioni di viaggio sono legate al tempo libero e alle vacanze, che costituiscono quasi il 95% delle visite. Le coppie (37%) e le famiglie (32,7%) sono le tipologie di visitatori più frequenti. Gli hotel si confermano la scelta preferita per l'alloggio, coprendo oltre il 70% dei soggiorni. La strategia della Direzione del turismo e dei congressi è chiara: “La nostra ambizione non è accogliere sempre più visitatori, ma attrarre turisti che generano un forte valore aggiunto per l’economia monegasca”.