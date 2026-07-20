La Regione Abruzzo si prepara ad accogliere un evento di grande risonanza per il settore turistico e agroalimentare: il Salone regionale del turismo "Piacere Abruzzo". La manifestazione si svolgerà dal 2 al 4 ottobre 2026 presso il prestigioso polo fieristico di Lancianofiera, a Lanciano. Questa iniziativa è stata concepita come un'opportunità strategica e irrinunciabile per mettere in luce e valorizzare l'intera offerta turistica e le eccellenze agroalimentari che il territorio abruzzese ha da offrire, mirando a rafforzare la sua posizione nel panorama nazionale e internazionale.

Obiettivi e protagonisti del Salone

Il Salone "Piacere Abruzzo" è stato ideato con l'ambizioso obiettivo di promuovere attivamente le innumerevoli eccellenze regionali, creando un ponte fondamentale tra gli operatori del settore turistico e agroalimentare e il vasto pubblico interessato. L'evento, promosso con determinazione dalla Regione Abruzzo, vede la partecipazione sinergica di un'ampia rete di attori: dalle istituzioni locali agli enti territoriali, fino alle dinamiche realtà produttive che costituiscono il cuore pulsante dell'economia abruzzese. Il presidente di Lancianofiera, Franco Ferrante, ha rimarcato con forza la cruciale importanza di questa manifestazione, definendola un volano indispensabile per l'intero comparto turistico e agroalimentare della regione, capace di generare nuove opportunità di crescita e visibilità.

Programma e valorizzazione del territorio

Il programma del Salone "Piacere Abruzzo" si preannuncia ricco e articolato, offrendo un calendario di appuntamenti pensati per massimizzare le interazioni e le opportunità. Durante le tre giornate, saranno organizzati incontri mirati tra gli operatori turistici, sessioni dedicate alla presentazione di nuovi itinerari e alla degustazione di prodotti tipici che raccontano la storia e la tradizione del territorio. Non mancheranno momenti di confronto e approfondimento, con dibattiti e workshop volti a delineare le più efficaci strategie di promozione per la regione. L'evento si configura come una straordinaria vetrina per le risorse naturali, il patrimonio culturale e l'offerta enogastronomica dell'Abruzzo, con l'intento primario di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e imprese. L'obiettivo è costruire una strategia di promozione integrata e coesa, capace di presentare l'Abruzzo come destinazione unica e imperdibile.