Nel primo semestre 2026, il Piemonte ha registrato un significativo aumento degli arrivi turistici, con una crescita del 9,22% rispetto al 2025. La regione è terza in Italia per incremento, preceduta da Calabria e Umbria.

Il contributo piemontese alla crescita del turismo italiano è rilevante, con un aumento nazionale degli arrivi del 4,5%. La componente internazionale ha segnato un incremento del 10,38% in Piemonte, superando la media nazionale del 6,45%. Le azioni promozionali hanno incluso campagne su Rai e Mediaset (mercati medio-corto raggio) e la promozione di agroalimentare e vino al Summer Fancy Food di New York.

Strategie e successi regionali

L’assessore regionale Paolo Bongioanni ha espresso soddisfazione, evidenziando l’efficacia delle strategie di promozione internazionale, della brandizzazione e dell’integrazione tra agroalimentare, vini e offerta. Tali azioni hanno reso il Piemonte tra le regioni con la crescita più marcata nel settore.

La crescita degli arrivi internazionali in Piemonte si inserisce in un contesto nazionale positivo. La Calabria guida la classifica con un incremento del 10,54% complessivo e del 23,19% per gli stranieri, seguita da Umbria (+9,70%) e Piemonte (+9,22%). Aumenti significativi anche per Sardegna, Puglia e Liguria.

Panorama nazionale del turismo

A livello nazionale, il turismo ha visto una crescita complessiva degli arrivi del 4,43% nel primo semestre 2026 rispetto al 2025.

Il settore si conferma strategico per l’economia italiana: il turismo extra-alberghiero ha segnato un incremento del 7,46%, mentre le strutture alberghiere sono cresciute del 2,27%. La componente domestica è cresciuta dell’1,97%, con picchi in Umbria e Liguria.

Le strategie di promozione piemontesi, con campagne nazionali e valorizzazione delle eccellenze locali, hanno posizionato la regione tra le mete più attrattive per i visitatori stranieri. L’incremento degli arrivi internazionali (10,38%) conferma il ruolo del Piemonte nel panorama turistico italiano e di attrarre flussi esteri.