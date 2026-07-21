Recanati, in provincia di Macerata, ha aderito al progetto nazionale Bike Hospitality della Federazione Ciclistica Italiana. L'iniziativa mira a valorizzare il turismo lento e sostenibile, inserendo la città nel circuito delle destinazioni italiane ideali per la bicicletta. Questa mossa rafforza l'offerta turistica di Recanati, già arricchita dal recupero del Castello di Montefiore e dal restyling delle Mura Storiche, rivolgendosi agli amanti della natura e della mobilità dolce.

L'inclusione di Recanati nella rete Bike Hospitality si concretizza con la sua presenza su un'applicazione dedicata.

Qui, i visitatori potranno consultare sconti dalle strutture locali affiliate e accedere a itinerari cicloturistici specifici. Il sindaco Emanuele Pepa ha sottolineato: “Recanati possiede un’offerta di assoluto rilievo anche dal punto di vista della natura e della sostenibilità. Penso alla Via Lauretana e ai tanti percorsi naturali che si sviluppano da queste parti. Abbiamo aperto l’ostello e stiamo puntando molto sul rafforzare l’offerta per i turisti. Aderire a questo progetto si inserisce perfettamente nella nostra strategia”.

Il progetto Bike Hospitality e i vantaggi per Recanati

Il progetto Bike Hospitality inserisce Recanati in una rete nazionale per il cicloturismo. L'applicazione dedicata permette ai visitatori di pianificare il soggiorno, usufruendo di offerte e servizi specifici per chi viaggia in bicicletta.

L'amministrazione si concentra sulla valorizzazione di percorsi naturali, come la Via Lauretana, e sull'adeguamento delle strutture ricettive per i ciclisti.

Le Marche: un polo per il cicloturismo e grandi eventi

Il territorio delle Marche si conferma polo d'attrazione per il cicloturismo, grazie anche a eventi di richiamo come la 5Mila Marche. Questa manifestazione, in programma a Porto Recanati dal 18 al 20 settembre 2026, offre diverse prove ciclistiche che esplorano località caratteristiche della regione, incluso il centro storico di Recanati. I percorsi spaziano dalla 5Mila Extreme (ultracycling di 274 km) alla Granfondo 5Mila e alla 5Mila Gravel, che tocca Recanati e Loreto. L'evento coinvolge ciclisti di ogni livello, con servizi dedicati, pacchetti soggiorno e iniziative per famiglie, consolidando la vocazione delle Marche per il turismo su due ruote.