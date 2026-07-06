Il Piemonte ha registrato un vero e proprio boom del turismo internazionale, con un incremento significativo del 10,3% negli arrivi stranieri nelle sue strutture ricettive. Questo dato eccezionale si accompagna a una crescita complessiva delle presenze turistiche pari al 6,6%, consolidando la regione come una delle mete più ambite. Le province di Torino, Cuneo e Novara si sono distinte per performance particolarmente positive, fungendo da traino per l'intero comparto regionale.

Dettagli e numeri del successo turistico piemontese

I rilevamenti più recenti indicano che il Piemonte ha accolto oltre 2,5 milioni di turisti stranieri nel periodo analizzato, contribuendo a un totale di oltre 7 milioni di presenze complessive.

La permanenza media degli ospiti si è attestata intorno alle tre notti. Le principali nazionalità di provenienza dei visitatori internazionali includono Germania, Francia, Svizzera e Paesi Bassi. La città di Torino si conferma una delle destinazioni predilette, affiancata dalle suggestive aree lacuali e dalle rinomate montagne cuneesi. Questi risultati evidenziano la capacità del Piemonte di attrarre visitatori da ogni parte del mondo e la riconosciuta qualità della sua offerta turistica.

Il ruolo del Piemonte nel panorama turistico nazionale ed europeo

Il successo del turismo in Piemonte si inserisce in un contesto nazionale estremamente favorevole. L'Italia, infatti, si conferma tra le destinazioni più visitate d'Europa anche per il 2026, con regioni quali Veneto, Lombardia, Toscana e lo stesso Piemonte che figurano tra le preferite dai viaggiatori internazionali.

Il settore turistico italiano continua a rappresentare un pilastro fondamentale per l'economia del Paese, apportando un contributo significativo al Prodotto Interno Lordo e all'occupazione. Il Piemonte, grazie alla sua ricchezza di attrazioni culturali, bellezze naturali e un'offerta enogastronomica di eccellenza, rafforza ulteriormente il proprio posizionamento tra le mete di riferimento per il turismo internazionale.

Le istituzioni regionali hanno già annunciato l'intenzione di destinare ulteriori investimenti strategici per il miglioramento dei servizi e per intensificare le attività di promozione del territorio. L'obiettivo è mantenere e potenziare il solido trend di crescita registrato negli ultimi anni, assicurando al Piemonte una posizione di leadership nel panorama turistico.